Коронавірус підтвердився ще в двох українців: що про них відомо

Коронавірус підтвердився ще у двох українців (Колаж РБК-Україна)

У двох громадян України в Польщі підтвердився діагноз коронавірус

Коронавірус продовжує заражати громадян України та стало відомо ще про двох випадках на території сусідів – у Польщі. Коронавірусна інфекція підтвердилася в українця, який знаходиться в місті Цєшин, Польща, а також в українця з міста Тихи, на півдні Польщі.

Як повідомляє прес-секретар воєводи Сілезького воєводства Аліна Кухажевська, один українець приїхав у Польщу з Німеччини, а другий – з України, пише польське видання Wprost.pl.

"Пацієнт з інфекційної лікарні в Цешині ізольований в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває в лікарні у місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, був джерело зараження", - повідомила Кухажевська і додала, що українці – це чоловік і жінка середнього віку.

На цей момент у Польщі підтверджено 25 випадків зараження коронавірусом. 9 пацієнтів із провінції Нижня Селезія, 5 осіб з провінції Мазовецьке (Варшава), ще 3 людини з Каліша і Познані, 2 людини в Ополі та дві людини в Лодзі.

Відомо, що тільки один хворий знаходиться у стані середньої тяжкості, решта почуваються задовільно. Частина хворих була госпіталізована, частина – знаходиться в домашній ізоляції під постійним наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні збільшилася кількість пацієнтів, у яких підтвердився коронавірус.