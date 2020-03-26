Коронавирус и пневмония: доктор Комаровский сделал важное заявление

Коронавирус в Украине инфицировал уже более 150 человек, пятеро из них умерли. Доктор Комаровский рассказал, чем отличается пневмония прри коронавирусе от пневмонии после ОРВИ. Об этом он сообщил в своем последнем видео.

Украинский педиатр уверен, что обычная бактериальная пневмония, которая сопутствует ОРВИ, лечится антибиотиками и для профилактики ее развития нужны стандартные средства и методы. Для того, чтобы не дать ей развитие, важно не заниматься самолечением, не принимать муколитиков, проветривать помещение, следить за тем, чтобы было достаточное количество жидкости в организме, и укреплять иммунитет - то есть применять стандартные средства, чтобы избежать воспаления легких.

"Пневмония при коронавирусе вызвана самим вирусом и является не осложнением, а проявлением болезни. Для этого вируса вызвать воспаление легких абсолютно нормально", - сказал медик.

Комаровский рассказал о пневмонии и коронавирусе (YouTube)

Медики бессильны по борьбе с вирусной пневмонией, против нее нет лекарств. Обычно организм сам борется с ней, но существует вероятность бактериальных осложнений вирусной пневмонии.

Симптомы двух пневмоний одинаковы: дефицит жидкости, высокая температура, накапливается мокрота. Больному поможет теплая одежда, прохладный воздух с нормальной влажностью, обильное питье.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, почему не помогает карантин.