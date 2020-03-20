Коронавирус отправил Елизавету II на карантин: королева обратилась к британцам

Елизавета II сделала заявление о коронавирусе и карантине (коллаж РБК-Украина)

Королева Елизавета II и принц Филипп отправились в изоляцию из-за риска заразиться коронавирусом

Коронавирус стремительно распространяется в мире, и 20 марта было зафиксировано уже блее 240 тысяч случаев заражения. Среди инфицированных также главы государств и члены монарших семей. 93-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая входит в зону риска, выступила с обращением к соотечественникам в связи с COVID-19.

Вместе со своим 98-летним мужа принцем Филиппом она переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок на неделю раньше, чем планировалось. Там супруги должны были остаться до Пасхи, которую в Британии будут отмечать 19 апреля, но вероятнее всего пробудут дольше - в Лондоне сейчас складывается сложная ситуация с коронавирусом.

"Сегодня, когда мы с Филиппом прибываем в Виндзор, мы знаем, что многие люди и семьи в Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период большой тревоги и неопределенности", - говорится в заявлении Елизаветы II, которая 19 марта ушла на карантин из-за эпидемии COVID-19. Обращение опубликовано на странице Букингемского дворца в Instagram.

Королева уже отменила ряд своих публичных выступлений в ближайшие месяцы, но встречи с людьми продолжаться в режиме один на один, а также аудиенции с премьером страны Борисом Джонсоном.

"Нам всем советуют изменить наши обычные рутины и привычный образ жизни для общего блага тех сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп населения", - отметила она.

Также британская королева выразила большую благодарность "за опыт и приверженность наших ученых, врачей и служб неотложной помощи и государственных служб". При этом Елизавета II подчеркнула, что сейчас каждый гражданин может внести важный вклад в борьбу с распространением коронавируса.

"Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное", - заверила королева.

Добавим, что сегодня правительство Британии обратилось с просьбой к 65 тысячам медицинских работников, вышедших на пенсию. Об этом передает BBC. Чиновники призвали их вернуться на работу и помочь бороться с последствиями распространения COVID-19.

Также мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри уже самоизолировались после недавнего визита в Великобританию - вместе с сыном Арчи они "закрылись" в особняке на острове Ванкувер в Канаде, опасаясь коронавируса.

С проблемами также столкнулись Кейт Миддлтон и принц Уильям - их дети переходят на дистанционное обучение в период карантина из-за COVID-19.