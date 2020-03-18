Коронавирус в королевской семье: все подробности

Коронавирус в королевской семье (коллаж: РБК-Украина)

В королевской семье пытаются обезопаситься от коронавируса

Коронавирус затронул и королевскую семью. Так, все члены королевской семьи решили ограничить контакты с окружающим миром. 93-летняя королева Елизавета II решила уйти на самоизоляцию по решению врачей. Ее примеру последовали и бывшие герцоги Сассекские – Меган Маркл и принц Гарри самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде.

В связи с эпидемией коронавируса Елизавета II покинула Лондон и направилась в Виндзорский замок. 93-летняя королева согласилась на эту меру предосторожности после консультации с врачами и правительством. Кроме переезда из Букингемского дворца, решено было отменить или отложить ближайшие публичные мероприятия с большим количеством людей. При этом Елизавета продолжит встречаться с людьми один на один, включая ее еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По мнению врачей, оптимальным периодом изоляции для людей пожилого возраста является период в 12 недель, то есть – 3 месяца. В связи с этим крупные королевские события, включая празднование окончания Второй мировой войны в Европе и государственный визит императора Японии, могут быть отменены.

Меган Маркл и принц Гарри, недавно побывавшие в Великобритании, самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде, опасаясь коронавируса. Меган потребовала, чтобы весь их персонал постоянно носил латексные перчатки и соблюдал строгие гигиенические меры. К непосредственному общению с Меган, Гарри и Арчи допущены всего лишь несколько человек.

Меган сказала своим друзьям, что они с Гарри (особенно сам Гарри) благодарны за то, что успели повидаться с его семьей до того, как "началось все это безумие". Герцоги Сассекские вернулись в Канаду незадолго до того, как страна закрыла свои границы.

Между тем Гарри чувствует себя беспомощным и переживает за бабушку-королеву и своего отца принца Чарльза, которые подвергаются опасности заразиться в Лондоне. Хотя они и отменили ряд публичных мероприятий, но все же продолжают выполнять свои обязанности, подразумевающие встречи с разными людьми. В Великобритании на данный момент сложилась более серьезная ситуация с распространением COVID-19, чем в Канаде.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек.