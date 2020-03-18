ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в королевской семье: все подробности

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 19:55
Коронавирус в королевской семье: все подробности
Коронавирус в королевской семье (коллаж: РБК-Украина)

В королевской семье пытаются обезопаситься от коронавируса

Коронавирус затронул и королевскую семью. Так, все члены королевской семьи решили ограничить контакты с окружающим миром. 93-летняя королева Елизавета II решила уйти на самоизоляцию по решению врачей. Ее примеру последовали и бывшие герцоги Сассекские – Меган Маркл и принц Гарри самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде.

В связи с эпидемией коронавируса Елизавета II покинула Лондон и направилась в Виндзорский замок. 93-летняя королева согласилась на эту меру предосторожности после консультации с врачами и правительством. Кроме переезда из Букингемского дворца, решено было отменить или отложить ближайшие публичные мероприятия с большим количеством людей. При этом Елизавета продолжит встречаться с людьми один на один, включая ее еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По мнению врачей, оптимальным периодом изоляции для людей пожилого возраста является период в 12 недель, то есть – 3 месяца. В связи с этим крупные королевские события, включая празднование окончания Второй мировой войны в Европе и государственный визит императора Японии, могут быть отменены.

Меган Маркл и принц Гарри, недавно побывавшие в Великобритании, самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде, опасаясь коронавируса. Меган потребовала, чтобы весь их персонал постоянно носил латексные перчатки и соблюдал строгие гигиенические меры. К непосредственному общению с Меган, Гарри и Арчи допущены всего лишь несколько человек.

Меган сказала своим друзьям, что они с Гарри (особенно сам Гарри) благодарны за то, что успели повидаться с его семьей до того, как "началось все это безумие". Герцоги Сассекские вернулись в Канаду незадолго до того, как страна закрыла свои границы.

Между тем Гарри чувствует себя беспомощным и переживает за бабушку-королеву и своего отца принца Чарльза, которые подвергаются опасности заразиться в Лондоне. Хотя они и отменили ряд публичных мероприятий, но все же продолжают выполнять свои обязанности, подразумевающие встречи с разными людьми. В Великобритании на данный момент сложилась более серьезная ситуация с распространением COVID-19, чем в Канаде.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек.

Смерть для коронавируса: назван самый эффективный способ защиты Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения в Украину, - МИД
Новости Украины Елизавета IIМеган Марклпринц ГарриКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь