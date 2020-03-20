Коронавірус відправив Єлизавету II на карантин: королева звернулася до британців

Єлизавета II зробила заяву про коронавірус та карантин (колаж РБК-Україна)

Королева Єлизавета II і принц Філіпп відправилися в ізоляцію через ризик заразитися коронавірусом

Коронавирус стрімко поширюється світом, і 20 березня було зафіксовано вже понад 240 тисяч випадків зараження. Серед інфікованих також глави держав і члени монарших сімей. 93-річна королева Великої Британії Єлизавета II, яка входить у зону ризику, виступила зі зверненням до співвітчизників у зв'язку з COVID-19.

Разом зі своїм 98-річним чоловіка принцом Філіпом вона переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок на тиждень раніше, ніж планувалося. Там подружжя мало залишитися до Паски, яку в Британії відзначатимуть 19 квітня, але найімовірніше пробудуть довше - у Лондоні зараз складна ситуація з коронавірусом.

"Сьогодні, коли ми з Філіпом прибуваємо у Віндзор, ми знаємо, що багато людей і родин в Сполученому Королівстві та в усьому світі вступають у період великої тривоги і невизначеності", - йдеться в заяві Єлизавети II, яка 19 березня пішла на карантин через епідемію COVID-19. Звернення опубліковано на сторінці Букінгемського палацу в Instagram.

Королева вже скасувала низку своїх публічних виступів у найближчі місяці, але зустрічі з людьми продовжуватися в режимі "сам на сам", а також аудієнції з прем'єром країни Борисом Джонсоном.

"Нам всім радять змінити наші звичайні рутини і звичний спосіб життя для загального блага тих спільнот, в яких ми живемо, і, зокрема, для захисту найбільш вразливих груп населення", - зазначила вона.

Також британська королева висловила велику подяку "за досвід і відданість наших вчених, лікарів та служб невідкладної допомоги та державних служб". При цьому Єлизавета II наголосила, що зараз кожен громадянин може внести важливий вклад у боротьбу з поширенням коронавіруса.

"Ви можете бути впевнені, що я і моя сім'я готові зробити все можливе", - запевнила королева.

Додамо, що сьогодні уряд Британії звернувся з проханням до 65 тисяч медичних працівників, які вийшли на пенсію. Про це передає BBC. Чиновники закликали їх повернутися на роботу і допомогти боротися з наслідками поширення COVID-19.

Також ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі вже самоізолювалися після недавнього візиту до Великої Британії - разом із сином Арчі вони "зачинилися" в особняку на острові Ванкувер в Канаді, побоюючись коронавіруса.

Із проблемами також зіткнулися Кейт Міддлтон і принц Вільям - їх діти переходять на дистанційне навчання у період карантину з-за COVID-19.