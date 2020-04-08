Коронавирус отменил планы NASA по исследованию космоса

NASA сделало важное заявление (коллаж: РБК-Украина)

В NASA заявили о приостановке важных космических проектов. Всему виной - коронавирус

План NASA по исследованию космоса, который был утвержден Белым домом, в настоящее время невозможен из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Так, недавно администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Бриденстайн объявил, что сборочный цех агентства Michoud и космический центр Stennis фактически закрываются из-за растущего числа случаев заболевания в их районах.

В результате космическая компания временно приостанавливает производство и испытания системы космического запуска (SLS) и модуля Orion.

SLS - ракета, а Orion - капсула экипажа, которая доставляет астронавтов на лунную орбиту. Сейчас ведутся работы по переводу всего оборудования в безопасное стабильное состояние, чтобы после окончания эпидемии коронавируса, работа могла сразу возобновиться.

К слову, заседание Национального космического совета также было отложено. Предполагалось, что это мероприятие станет большой возможностью узнать больше о планах NASA о будущем приземлении на Луну.

К слову, недавно стало известно, почему коронавирус до сих пор не добрался до Николаевской области.

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