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Ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса

STYLERКоронавирус    08.04.2020 - 08:12
Ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Ученые сделали важный шаг в изобретении лекарства от коронавируса

Коронавирус в мире поразил более 1,4 миллиона человек, и ученые из разных стран бьются над лекарством и изобретением вакцины от COVID-19. Польские ученые недавно заявили, что нашли вещество, которое может снизить активность коронавируса. Что известно об открытии - в материале Styler.

Новое изобретение - это химическое соединение, которое называется HTCC. Оно влияет как на новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, так и на MERS-CoV - вирус, что начал распространяться по миру из Саудовской Аравии в 2012-м (ближневосточный респираторный синдром). Об этом пишет Польское агентство печати.

На данный момент известно, что испытания на животных прошли успешно, а тестирование на человеке планируется. Ученые уверены, что HTCC - это огромный первый шаг в изобретении лекарства от COVID-19.

Это химическое соединение не вызвал ухудшения в работе дыхательной системы у грызунов, а также не оказало на испытуемых животных токсического действия.

HTCC являет собой полимерное соединение, созданное на основе хитозана (его получают из креветок или грибов). Результаты исследований говорят, что этот полимер способен связываться с белком Спайка, что образует "корону" SARS-CoV-2. После чего HTCC блокирует взаимодействие белка с рецептором клетки, а затем и с вирусом, попадающим в клетку.

Ранее мы писали, какие лекарства нужно немедленно выбросить из домашней аптечки, поскольку они абсолютно бесполезны.

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