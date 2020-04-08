Коронавірус скасував плани NASA з дослідження космосу

NASA зробило важливу заяву (колаж: РБК-Україна)

У NASA заявили про призупинення важливих космічних проектів. Всьому виною - коронавірус

План NASA з дослідження космосу, який був затверджений Білим домом, зараз неможливий через спалах коронавіруса COVID-19.

Так, нещодавно адміністратор Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Джим Бріденстайн оголосив, що складальний цех агентства Michoud і космічний центр Stennis фактично закриваються через зростаюче число випадків захворювання в їхніх районах.

В результаті космічна компанія тимчасово припиняє виробництво і випробування системи космічного запуску (SLS) і модуля Orion.

SLS - ракета, а Orion - капсула екіпажу, яка доставляє астронавтів на місячну орбіту. Зараз ведуться роботи з переведення всього обладнання в безпечний стабільний стан, щоб після закінчення епідемії коронавіруса, робота могла відразу відновитися.

До речі, засідання Національної космічної ради також було відкладено. Передбачалося, що цей захід стане великою можливістю дізнатися більше про плани NASA про майбутнє приземлення на Місяць.

До речі, нещодавно стало відомо, чому коронавірус досі не дістався до Миколаївської області.

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