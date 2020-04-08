Стало известно, почему в Николаеве нет коронавируса: все в норме

В Николаевской области нет коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Мэр Николаева объяснил, почему в городе и и области по-прежнему ни одного заболевшего коронавирусом

Коронавирус в Николаеве и области по-прежнему не выявлен, хотя по всей стране уже 1668 случаев заражения по состоянию на утро 8 апреля. Разобраться с "феноменом Николаевщины" решили в Минздраве, а Владимир Зеленский во время селекторного совещания спросил руководство области, не скрывают ли они реальную картину. Но у главы обладминистрации и мэра Николаева нашелся ответ.

Так, областной глава Александр Стадник предложил написать официальное письмо и пригласил комиссию из Минздрава. В ведомстве отреагировали, и проверку назначили на конец недели.

А градоначальник Александр Сенкевич сказал, что в городе тесты ПЦР делают, но пока ни одного случая не подтвердили. Мэр заверил, что тесты делают всем, кого госпитализируют с подозрительными симптомами.

Сенкевич также отметил, что если в городе год назад в это же время зафиксировали 63 случая пневмонии, то в этом году таких случаев в два раза меньше. А количеств смертей за сутки в городе больше не стало.

"У нас количество умирающих в Николаеве - 10-16 человек в сутки, все по сезону, как обычно идет, все в норме", - сказал Сенкевич.

Тем не менее, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что в области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса, и "феномен Николаевской области" собираются проверить.

Пока в Минздраве пытаются разгадать эту загадку, в сети множатся мэмы на эту тему. Ниже - самые смешные фотожабы.

Мэмы на тему отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области (фото: соцсети)

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировали 206 новых случаев COVID-19. По количеству заболевших лидирует Черновицкая область (273), Киев (256), Ивано-Франковская (198) и Тернопольская (168) области.

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