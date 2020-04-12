Коронавирус может остаться в организме человека навсегда? Заявление Комаровского

Коронавирус не может остаться в организме навсегда из-за особенностей его структуры. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему коронавирус уничтожим и не настолько опасен, как многие другие вирусы, которые передаются с меньшей степенью заражаемости.

По мнению врача, коронавирус не может задерживаться в организме человека на долго. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Комаровский обратил внимание на то, что есть два типа болезней: РНК и ДНК.

"Если РНК-вирус попал в клетку, то рано или поздно эта клетка погибает. Вирус выходит наружу, а там его поджидают антитела, которые вирус убивают, а клетка потом исчезает, растворяется, а на ее месте появляется новая. А вот ДНК-вирус может забраться внутрь клетки и очень долго там жить при этом клетку не убивая", - сказал он.

По его словам, ДНК-вирусы могут вызывать длительные хронические болезни, но коронавирус относится к РНК-вирусам.

"Коронавирус относится к РНК-вирусам, он не может превращаться в хроническую болезнь. ДНК-вирусы дают длительные, хронические болезни. А РНК-коронавирус - начало и конец. Или вы победили коронавирус или он вас", - подытожил врач.

Коронавирус не может остаться в организме навсегда

Напомним, ранее главный санврач заявил, что Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса.