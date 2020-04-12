Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса, - главный санврач

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот сценарий рассчитан на заражение не более 2% украинцев

Вспышка коронавируса в Украине развивается по оптимистичному сценарию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

По его словам, на сегодня Украина идет по сценарию, по которому будет инфицировано не более 2% населения. Он также отметил, что такой показатель возможен благодаря принятым превентивным мерам.

В то же время ожидается существенный рост количества выявленных случаев.

"Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку теперь в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц. Если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко спрогнозировал коллапс системы здравоохранения Украины при заболеваемости на уровне 10% населения.

Отметим, свежее исследование китайских ученых показывает, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров.