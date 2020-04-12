ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус может остаться в организме человека навсегда? Заявление Комаровского

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 19:43
Коронавирус может остаться в организме человека навсегда? Заявление Комаровского
Коронавирус и доктор Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может достаточно надолго задержаться в клетке организма

Коронавирус не может остаться в организме навсегда из-за особенностей его структуры. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему коронавирус уничтожим и не настолько опасен, как многие другие вирусы, которые передаются с меньшей степенью заражаемости.

По мнению врача, коронавирус не может задерживаться в организме человека на долго. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Комаровский обратил внимание на то, что есть два типа болезней: РНК и ДНК.

"Если РНК-вирус попал в клетку, то рано или поздно эта клетка погибает. Вирус выходит наружу, а там его поджидают антитела, которые вирус убивают, а клетка потом исчезает, растворяется, а на ее месте появляется новая. А вот ДНК-вирус может забраться внутрь клетки и очень долго там жить при этом клетку не убивая", - сказал он.

По его словам, ДНК-вирусы могут вызывать длительные хронические болезни, но коронавирус относится к РНК-вирусам.

"Коронавирус относится к РНК-вирусам, он не может превращаться в хроническую болезнь. ДНК-вирусы дают длительные, хронические болезни. А РНК-коронавирус - начало и конец. Или вы победили коронавирус или он вас", - подытожил врач.

Коронавирус не может остаться в организме навсегда

Напомним, ранее главный санврач заявил, что Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса.

Премьер Британии Джонсон выписан из больницы Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса
Новости Украины КомаровскийКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь