Коронавірус може залишитися в організмі людини назавжди? Заява Комаровського

Коронавірус може досить надовго затриматися в клітині організму
Коронавірус не може залишитися в організмі назавжди через особливості його структури. Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, чому коронавірус легко знищити і чому він не настільки небезпечний, як багато інших вірусів, які передаються з меншим ступенем заражуваності.
На думку лікаря, коронавірус не може затримуватися в організмі людини на довго. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.
Комаровський звернув увагу на те, що є два типи хвороб: РНК і ДНК.
"Якщо РНК-вірус потрапив у клітину, то рано чи пізно ця клітина гине. Вірус виходить назовні, а там його чекають антитіла, що вбивають вірус, а клітина потім зникає, розчиняється, а на її місці з'являється нова. А ось ДНК-вірус може забратися всередину клітини та дуже довго там жити при цьому клітину не вбиваючи", - сказав він.
За його словами, ДНК-віруси можуть викликати тривалі хронічні хвороби, але коронавірус належить до РНК-вірусів.
"Коронавірус належить до РНК-вірусів, він не може перетворюватися в хронічну хворобу. ДНК-віруси дають тривалі, хронічні хвороби. А РНК-коронавірус - початок і кінець. Або ви перемогли коронавірус або він вас", - підсумував лікар.
Коронавірус не може залишитися в організмі назавжди
Нагадаємо, раніше головний санлікар заявив, що Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавіруса.