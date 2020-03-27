ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как коронавирус омолаживает планету: поразительное видео

STYLERЖизнь    27.03.2020 - 23:33
Как коронавирус омолаживает планету: поразительное видео
Коронавирус повлиял на экологию (коллаж РБК-Украина)

На фоне эпидемии коронавируса экология значительно улучшилась в большинстве стран мира

Коронавирус в мире уже забрал жизни почти 26,5 тысяч человек, и во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении пандемии, что может привести к смерти миллионов. Не смотря на всю губительную для человека природу, COVID-19 в то же время позитивно влияет на экологию, "омолаживая" нашу планету.

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали, что в ряде регионов воздух стал гораздо чище. К примеру, данные исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

Ученые промониторили ситуацию и объявили, что состояние экологии стало лучше в большинстве стран мира.

Яркими примерами стали европейские страны - где сейчас бушует коронавирус. Так, в итальянской Венеции из-за отсутствия большого количества туристов вода в каналах стала чище, и впервые за 60 лет туда вернулись дельфины. Еще в разных регионах Италии замечают лебедей и уток, возвращающихся к водным путям, где их давно не было.

В столице Франции Париже качество воздуха стало таким же высоким, как 40 лет назад.

"Эксперты говорят, что Земля отдыхает от влияния людей и приходит в норму. Подобное очищение атмосферы наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года. Но тогда уменьшение выбросов было более постепенным", - говорится в материале УНИАН.

Также было опубликовано видео с яркими примерами, как "очищается" экология на фоне бушующего смертельного вируса.

Видео: Коронавирус позитивно влияет на экологию и омолаживает планету

Отметим, что в Украине в Чернобыльской зоне отчуждения ранее замечали исчезнувший в дикой природе вид животных - теперь они выбрали для своего обитания Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В Украине готовят закон о препаратах от COVID-19: чем предлагают лечить В Киеве пациентов с пневмонией будут лечить не во всех больницах: список
Новости Украины экологияКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь