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Чернобыльская зона 2020: исчезнувших животных показали на видео с высоты птичьего полета

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 08:02
Чернобыльская зона 2020: исчезнувших животных показали на видео с высоты птичьего полета
Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали видео из чернобыльской зоны с лошадьми

Чернобыльская зона отчуждения стала домом для грациозных животных, которые исчезли в 60-ых годах. Здесь живут лошади Пржевальского, они поселились в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В сети показали уникальное видео с этими давно исчезнувшими парнокопытными.

Ролик опубликовали на Facebook-странице организации.

"Найти лошадей Пржевальского в зоне отчуждения не трудно, но удержать в кадре – искусство. Ученые знают, как это объединить. Диджитализация в заповеднике проходит быстрыми темпами, ведь трудно представить мониторинг 226 тысяч га без дронов и фотоловушек", – говорится в посте.

Отметим, что средой обитания лошадей Пржевальского ранее являлась Монголия. Но численность животных начала резко сокращаться после суровой зимы с 40-градусными морозами и буранами в 1944-1945 годах. В последний раз лошадей видели в дикой природе в 1969 году.

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