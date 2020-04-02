Коронавирус мутировал: теперь он может заражать очень долго

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 794 человек. При этом за сутки количество инфицированных выросло более чем на сотню. Из-за осложнений после заражения COVID-19 скончалось 20 человек. В стране ужесточают карантин.

Китайские ученые утверждают, что они обнаружили подтип мутированного коронавируса, который может заражать рекордно долгое время. Его нашли у мужчины средних лет, который был заразным в течение 49 дней.

Тем не менее, симптомы у больного были не тяжелыми, и исследователи заявили, что он, похоже, сформировал "динамический баланс" с вирусом. Этот случай означает, что штамм может распространяться в течение нескольких недель даже если у инфицированного не проявлялись симптомы заболевания. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование было опубликовано 27 марта, и другие ученые еще не исследовали его. Китайский мужчина, имя которого не было названо, посетил больницу в Ухане, чтобы пройти тесты SARS-CoV-2 8 февраля 2020 года.

Он заявил, что у него была перемежающаяся лихорадка в течение приблизительно одной недели, но у него не было других общих симптомов, таких как кашель.

Предыдущие исследования показывали, что выделение вируса длится в среднем 20 дней, при этом самый долгий случай - 37 дней. Ученые считают, что новый подтип вируса является более мягким. Он не так легко распространяется, но и вылечиться от него труднее.

Напомним, что стало известно, в каких случаях украинцев могут проверять на коронавирус в принудительном порядке.