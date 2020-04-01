Украинцев будут проверять на коронавирус принудительно: в каких случаях

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Стало известно, в каких случаях украинцев могут проверять на коронавирус в принудительном порядке

Жителей Украины могут проверять на коронавирус принудительно. Условия принудительного обследования описаны в документе, который опубликован на сайте Кабмина.

Так, согласно постановлению правительства №245, обязательному медобследования или/и госпитализации подлежат: люди, контактирующие с больными COVID-19 или имеющих симптомы; те, кто имеет признаки коронавируса или болеет им и отказывается от самоизоляции или госпитализации; дети недееспособных граждан, которых госпитализировали с COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников.

Но и это еще не все.

Кого и при каких обстаятельствах будут принудительно проверять на коронавирус

1) учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-Cov-2, или которые имеют симптомы этой болезни, если такие лица отказываются от медицинского обследования в добровольном порядке;

обязательную госпитализацию, назначать карантин (самоизоляцию) больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы COVID-19, если они добровольно этого не хотят;

обязательную госпитализацию детей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы в связи с заболеванием COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых;

2) направление лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также карантин (самоизоляцию) будут осуществлять медучреждения и предприниматели, которые обеспечивают предоставление первичной медицинской помощи в установленном порядке;

3) лица, которым назначена карантин (самоизоляцию), обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей;

4) сопровождение транспорта с лицами, направленных на принудительную проверку на коронавирус и/или госпитализацию будет осуществлять Национальная полиция по письменному ходатайству учреждений здравоохранения;

5) обязательная госпитализация прекращается в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи, утвержденных Минздравом и медучреждениями, в которых находятся больные COVID-19;

6) Нацполиция и Нацгвардия должны обеспечить охрану публичной (общественной) безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, где находится и лечится пациент с коронавирусом;

Отмечается, что постановление Кабмина было принято в соответствии со статьей 28 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", статей 29-32 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Украинцев будут проверять на коронавирус принудительно (Фото: скрин kmu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в Украине могут ужесточить карантин уже с 6 апреля и до 24-го. В Офисе президента Украины рассказали, что это связно с ожиданием пика эпидемии на Пасхальные праздники. Речь идет о режиме "все в масках", а также ограничении количества людей на улицах городов. Также сегодня правительство опубликовало список новых запретов во время карантина.