Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 1 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти 100 новых случаев коронавируса в Украине зафиксировано за последние сутки

Коронавирус не снижает темпов распространения в Украине. За 31 марта зафиксирована почти сотня новых официально подтвержденных случаев инфицирования. Всего по состоянию на 1 апреля в стране насчитывается более 640 заболевших. Увеличилось и количество умерших от COVID-19, и на сегодняшний день их число составляет 17 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 1 апреля

Киев - 107 инфицированных. В Киеве официальное число заразившихся COVID-19 превысило 100 человек. Столица не уступает этого первенства остальным регионам. Первый случай коронавируса был зарегистрирован 16 марта. По сообщению мера столицы, за последние сутки заболели еще 5 человек – 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и 55-летняя женщина медик.

Черновицкая область - 90 инфицированных (2 летальных). Первое заражение в регионе и в Украине подтверждено 3 марта. Позже этот же мужчина стал первым выздоровевшим. Подавляющее большинство заболевших в области – старшего возраста. По сообщению местной ОГА, на сегодняшний день в реанимации находится 9 пациентов. Также стало известно, что 31 марта умерли еще два человека: женщина 1955-го и мужчина 1962 года рождения.

Тернопольская область - 78 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай COVID-19 был подтвержден 20 марта. 25 марта зафиксирована смерть от коронавируса. По сообщению ОГА, в инфекционной больнице лечатся 4 ребенка, одному из которых 1,5 года, он в тяжелом состоянии. Также заражение коронавирусом подтвердился у мэра города Монастыриск Андрея Старуха. Он чувствует себя хорошо.

Киевская область - 52 инфицированных (2 летальных случая). Первый инфицированный в области – нардеп Сергей Шахов, у которого диагноз подтвердился 17 марта. Более половины больных лечится дома. За последние выходные умерли двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.

Черкасская область - 50 инфицированных. Коронавирус впервые был выявлен в области 22 марта. По сообщению местной ОГА, самая большая вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Каменка, где число больных составило 23 человека, из которых – 5 медиков.

Ивано-Франковская область - 45 инфицированных (3 летальных случая). Первый случай заболевания был подтвержден 19 марта у женщины, которая позже скончалась. По сообщению местных властей, 31 марта умерла роженица с подозрением на коронавирус. Ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Винницкая область - 36 инфицированных. Первое инфицирование в области подтвердилось 25 марта у винничанки. 27 марта в городе заразились 5 медиков. По сообщению ОГА, в городе разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса.

Запорожская область - 13 инфицированных. Первые пять случаев заражения подтвердились в области 25 марта. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке.

Ровненская область - 13 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфицирование было подтверждено в регионе 27 марта у 9 жителей села Тынное, где позже скончались три человека. По сообщению мэрии, 31 марта коронавирус подтвердился у работницы детской библиотеки. Ее состояние тяжелое.

Одесская область - 11 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден 24 марта. За последние сутки диагноз выявлен у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и одесситки 1947 г.р. Оба инфицированных за границей не были.

Сумская область - 10 инфицированных (2 летальных случая). Первое подтверждение болезни было получено 25 марта у 78-летней женщины, которая в тот же день скончалась. По сообщению областного лабораторного центра, 31 марта всего подтверждено 17 случаев коронавируса, из которых наиболее число – в Конотопском районе. 31 марта здесь же зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Умерла 59-летняя жительница села Казацкое.

Днепропетровская область - 9 инфицированных. Впервые COVID-19 подтвержден 19 марта у супружеской пары. По состоянию на 31 марта в области проверяют на коронавирус 12 человек. Также сообщается, что один человек уже выздоровел.

Львовская область - 6 инфицированных. Первый случай COVID-19 зафиксирован в области 20 марта. По сообщению местной ОГА, за последние сутки во Львове болезнь подтвердилась у двух человек – водителей общественного транспорта. Также здесь выздоровела первая пациентка с диагнозом коронавирус.

Донецкая область - 6 инфицированных. В регионе коронавирус впервые был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя. Также 31 марта было объявлено о первом случае заражения на неподконтрольной Украине территории региона.

Житомирская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). Первое инфицирование было подтверждено 12 марта у жительницы Радомышля, которая на следующий день скончалась.

Кировоградская область - 4 инфицированных. 29 марта в области подтвердилось первое инфицирование. На сегодня инфицированы 4 человека, из которых трое – в Кропивницком и один – в Долинском районе.

Волынская область - 3 инфицированных. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта у ребенка. Также коронавирус был выявлен у директора городской клинической больницы. По сообщению ОГА, COVID-19 посмертно был подтвержден у врача-гинеколога областной больницы.

Хмельницкая область - 3 инфицированных. Первое инфицирование в регионе подтвердилось 27 марта. По сообщению ОГА, за последние сутки появилось еще одно подозрение на коронавирус.

Луганская область - 2 инфицированных. Впервые вирус зафиксирован 25 марта. С 28 марта здесь действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 2 инфицированных. Первый случай был подтвержден 26 марта у жителя Борзнянского района. По данным ОГА, 31 марта был лабораторно зафиксирован третий случай заражения в Корюковском районе.

Закарпатская область - 1 инфицированный. Первый и пока единственный официально подтвержденный положительный результат COVID-19 получен 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево.

Херсонская область - 1 инфицированный. Данные по области не изменились. Первое инфицирование было обнаружено 25 марта у жительницы Геническа.

Полтавская область - 1 инфицированный. Не изменилась ситуация и на Полтавщине. 27 марта был подтвержден первый случай COVID-19 у 75-летней женщины из Кременчуга.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первое и единственное инфицирование было подтверждено в области 28 марта. Заболевший недавно вернулся из Франции.

Николаевская область – инфицированных нет. 28 марта было получено первое подтверждение. Однако позже этот случай был перерегистрирован в Киеве. Это единственная область Украины, где официально не подтвержден коронавирус.