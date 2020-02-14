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Коронавирус из Китая: новый способ лечения и жуткие прогнозы медиков

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 10:39
Коронавирус из Китая: новый способ лечения и жуткие прогнозы медиков
Коронавирус в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус из Китая поражает больше всего представителей сильного пола

Коронавирус из Китая продолжает уносить жизни людей. По данным на 14 февраля, от смертельной болезни скончалось 1380 человек, в том числе зафиксировано и несколько летальных случаев за пределами Китая. Количество зараженных уже перевалило за 60 тысяч человек, около шести тысяч – благополучно выздоровели.

Как выяснили ученые, к заражению более подвержены представители сильного пола. В отчете Нацкомисии Китая указано, что две трети погибших – это мужчины, а среди выздоровевших больше женщин. Предположительно, это связано с генетической особенностью и у мужчин есть предрасположенность к более острому течению болезни. Не исключено, что к летальному исходу приводит и образ жизни мужчин.

Отмечается, что у тех пациентов, которые курили – чаще развивается атипичная пневмония. Еще одна гипотеза ученых связана с социальным поведением, так как мужчины имеют привычку здороваться за руку при встрече, что приводит к быстрому распространению вируса.

Кроме того, выяснилось, что вирус может выживать на поверхностях предметов более недели.

Коронавирус из Китая: новый способ лечения и жуткие прогнозы медиков

Коронавирус в Китае (Фото: twitter.com/XHNews)

Тем временем в Китае начали переливать плазму крови от выздоравливающих пациентов больным. Китайские врачи считают, что такой способ лечения коронавируса COVID-19 сработает.

Как отмечают в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР, новый метод позволил спасти уже более десятка больных, которые находились в критическом состоянии.

Однако, при всем этом, медики опасаются того, что вирус может поразить две трети населения планеты. Советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини создал модель, которая показывает, что при самом неблагоприятном развитии сценария с коронавирусом, заразиться может треть населения планеты Земля.

Модель Лонджини опирается на данные, согласно которым каждый заболевший может инфицировать еще двух-трех человек в обычных условиях. Даже если уменьшить показания модели вдвое, то количество зараженных все равно составит треть населения планеты.

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