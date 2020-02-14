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Коронавірус з Китаю: новий спосіб лікування і моторошні прогнози медиків

STYLERЖиття    14.02.2020 - 10:39
Коронавірус з Китаю: новий спосіб лікування і моторошні прогнози медиків
Коронавірус в Китаї (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю вражає найбільше представників сильної статі

Коронавірус з Китаю продовжує забирати життя людей. За даними на 14 лютого, від смертельної хвороби померло 1380 осіб, у тому числі зафіксовано і кілька летальних випадків за межами Китаю. Кількість заражених перевищила 60 тисяч людей, близько шести тисяч – безнапасно одужали.

Як з'ясували вчені, до зараження більш схильні представники сильної статі. У звіті Нацкомісії Китаю зазначено, що дві третини загиблих – це чоловіки, а серед видужавши більше жінок. Імовірно, це пов'язано з генетичною особливістю та у чоловіків є схильність до більш гострого перебігу хвороби. Не виключено, що до летального результату призводить і спосіб життя чоловіків.

Наголошується, що у тих пацієнтів, які курили – частіше розвивається атипова пневмонія. Ще одна гіпотеза вчених пов'язана з соціальною поведінкою, через те, що чоловіки мають звичку вітатися за руку при зустрічі, що призводить до швидкого поширення вірусу.

Крім того, з'ясувалося, що вірус може виживати на поверхнях предметів понад тиждень.

Коронавірус з Китаю: новий спосіб лікування і моторошні прогнози медиків

Коронавірус в Китаї (Фото: twitter.com/XHNews)

Тим часом у Китаї почали переливати плазму крові від пацієнтів що видужують, хворим. Китайські лікарі вважають, що такий спосіб лікування коронавірусу COVID-19 спрацює.

Як зазначають у Комітеті з контролю та управління державним майном КНР, новий метод дозволив врятувати вже більше десятка хворих, які перебували в критичному стані.

Однак, при всьому цьому, медики побоюються, що вірус може уразити дві третини населення планети. Радник при Всесвітній організації охорони здоров'я Айра Лонджини створив модель, яка показує, що при самому несприятливому розвитку сценарію з коронавірусом, може заразитися третина населення планети Земля.

Модель Лонджини спирається на дані, згідно з якими кожен хворий може інфікувати ще двох-трьох осіб у звичайних умовах. Навіть якщо зменшити показання моделі вдвічі, то кількість заражених все одно становитиме третину населення планети.

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