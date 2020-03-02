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Коронавірус: в яких країнах вже виявлено і скільки людей померло

STYLERЖиття    02.03.2020 - 14:10
Коронавірус: в яких країнах вже виявлено і скільки людей померло
Коронавірус COVID-19 поширюється по світу з величезною швидкістю (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, в яких країнах зафіксовано коронавірус COVID-19 станом на 2 березня

Коронавірус виявлений вже в 70 країнах. Жертвами COVID-19 в світі стали понад 3000 осіб. Найбільше померло людей у Китаї. Також значне число смертей зафіксовано в Південній Кореї, Ірані та Італії.

Також відомо, що коронавірус впритул наблизився до кордонів України. Так, випадки зараження COVID-19 вже зафіксовані в Білорусі, Румунії, а також в Росії.

Статистика смертей від коронавірусу станом на 2 березня:

  1. Китай - 80026 осіб заразилися/померли 2912 людей
  2. Південна Корея - 4335/26
  3. Італія - 1696/34
  4. Іран - 1501/66
  5. Японія - 256/6
  6. Німеччина - 150/0
  7. Франція - 130/2
  8. Сінгапур - 106/0
  9. Гонконг - 100/2
  10. Сполучені Штати - 88/2
  11. Іспанія - 84/0
  12. Кувейт - 56/0
  13. Бахрейн - 47/0
  14. Таїланд - 43/1
  15. Тайвань - 40/1
  16. Великобританія - 36/0
  17. Австралія - 30/1
  18. Малайзія - 29/0
  19. Канада - 24/0
  20. Швейцарія - 24/0
  21. Ірак - 21/0
  22. ОАЕ - 21/0
  23. Норвегія - 19/0
  24. В'єтнам - 16/0
  25. Австрія - 15+ / 0
  26. Швеція - 14/0
  27. Ізраїль - 10/0
  28. Ліван - 10/0
  29. Макао - 10/0
  30. Нідерланди - 10/0
  31. Бельгія - 8+ / 0
  32. Хорватія - 8/0
  33. Сан-Марино - 8/1
  34. Греція - 7/0
  35. Еквадор - 6/0
  36. Фінляндія - 6/0
  37. Оман - 6/0
  38. Індія - 5/0
  39. Мексика - 5/0
  40. Данія - 4/0
  41. Пакистан - 4/0
  42. Алжир - 3/0
  43. Азербайджан - 3/0
  44. Чехія - 3/0
  45. Грузія - 3/0
  46. Ісландія - 3/0
  47. Філіппіни - 3/1
  48. Катар - 3/0
  49. Румунія - 3/0
  50. Бразилія - 2/0
  51. Єгипет - 2/0
  52. Індонезія - 2/0
  53. Португалія - 2/0
  54. Росія - 2/0
  55. Афганістан - 1/0
  56. Андорра - 1/0
  57. Вірменія - 1/0
  58. Білорусь - 1/0
  59. Камбоджа - 1/0
  60. Домініканська Республіка - 1/0
  61. Естонія - 1/0
  62. Ірландія - 1/0
  63. Литва - 1/0
  64. Люксембург - 1/0
  65. Монако - 1/0
  66. Непал - 1/0
  67. Нова Зеландія - 1/0
  68. Нігерія - 1/0
  69. Північна Македонія - 1/0
  70. Шрі-Ланка - 1/0

Також варто відзначити, що коронавірус був виявлений на великому круїзному судні Diamond Princess (Діамантова принцеса) біля берегів Японії На ньому вірус підчепили 705 відпочиваючих з різних країн. Шестеро людей в результаті хвороби вмерли. Всі туристи і члени екіпажу Diamond Princess, у яких ознак вірусу не виявлено, були направлені на двотижневий карантин.

Раніше лікарі шокували новою заявою про коронавірус і розповіли про те, на яку відстань COVID-19 може поширюватися.

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