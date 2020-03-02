Коронавірус: в яких країнах вже виявлено і скільки людей померло
Коронавірус COVID-19 поширюється по світу з величезною швидкістю (колаж РБК-Україна)
Стало відомо, в яких країнах зафіксовано коронавірус COVID-19 станом на 2 березня
Коронавірус виявлений вже в 70 країнах. Жертвами COVID-19 в світі стали понад 3000 осіб. Найбільше померло людей у Китаї. Також значне число смертей зафіксовано в Південній Кореї, Ірані та Італії.
Також відомо, що коронавірус впритул наблизився до кордонів України. Так, випадки зараження COVID-19 вже зафіксовані в Білорусі, Румунії, а також в Росії.
Статистика смертей від коронавірусу станом на 2 березня:
- Китай - 80026 осіб заразилися/померли 2912 людей
- Південна Корея - 4335/26
- Італія - 1696/34
- Іран - 1501/66
- Японія - 256/6
- Німеччина - 150/0
- Франція - 130/2
- Сінгапур - 106/0
- Гонконг - 100/2
- Сполучені Штати - 88/2
- Іспанія - 84/0
- Кувейт - 56/0
- Бахрейн - 47/0
- Таїланд - 43/1
- Тайвань - 40/1
- Великобританія - 36/0
- Австралія - 30/1
- Малайзія - 29/0
- Канада - 24/0
- Швейцарія - 24/0
- Ірак - 21/0
- ОАЕ - 21/0
- Норвегія - 19/0
- В'єтнам - 16/0
- Австрія - 15+ / 0
- Швеція - 14/0
- Ізраїль - 10/0
- Ліван - 10/0
- Макао - 10/0
- Нідерланди - 10/0
- Бельгія - 8+ / 0
- Хорватія - 8/0
- Сан-Марино - 8/1
- Греція - 7/0
- Еквадор - 6/0
- Фінляндія - 6/0
- Оман - 6/0
- Індія - 5/0
- Мексика - 5/0
- Данія - 4/0
- Пакистан - 4/0
- Алжир - 3/0
- Азербайджан - 3/0
- Чехія - 3/0
- Грузія - 3/0
- Ісландія - 3/0
- Філіппіни - 3/1
- Катар - 3/0
- Румунія - 3/0
- Бразилія - 2/0
- Єгипет - 2/0
- Індонезія - 2/0
- Португалія - 2/0
- Росія - 2/0
- Афганістан - 1/0
- Андорра - 1/0
- Вірменія - 1/0
- Білорусь - 1/0
- Камбоджа - 1/0
- Домініканська Республіка - 1/0
- Естонія - 1/0
- Ірландія - 1/0
- Литва - 1/0
- Люксембург - 1/0
- Монако - 1/0
- Непал - 1/0
- Нова Зеландія - 1/0
- Нігерія - 1/0
- Північна Македонія - 1/0
- Шрі-Ланка - 1/0
Також варто відзначити, що коронавірус був виявлений на великому круїзному судні Diamond Princess (Діамантова принцеса) біля берегів Японії На ньому вірус підчепили 705 відпочиваючих з різних країн. Шестеро людей в результаті хвороби вмерли. Всі туристи і члени екіпажу Diamond Princess, у яких ознак вірусу не виявлено, були направлені на двотижневий карантин.
Раніше лікарі шокували новою заявою про коронавірус і розповіли про те, на яку відстань COVID-19 може поширюватися.
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