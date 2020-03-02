Коронавірус: в яких країнах вже виявлено і скільки людей померло

Коронавірус COVID-19 поширюється по світу з величезною швидкістю (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, в яких країнах зафіксовано коронавірус COVID-19 станом на 2 березня

Коронавірус виявлений вже в 70 країнах. Жертвами COVID-19 в світі стали понад 3000 осіб. Найбільше померло людей у Китаї. Також значне число смертей зафіксовано в Південній Кореї, Ірані та Італії.

Також відомо, що коронавірус впритул наблизився до кордонів України. Так, випадки зараження COVID-19 вже зафіксовані в Білорусі, Румунії, а також в Росії.

Статистика смертей від коронавірусу станом на 2 березня:

Китай - 80026 осіб заразилися/померли 2912 людей Південна Корея - 4335/26 Італія - 1696/34 Іран - 1501/66 Японія - 256/6 Німеччина - 150/0 Франція - 130/2 Сінгапур - 106/0 Гонконг - 100/2 Сполучені Штати - 88/2 Іспанія - 84/0 Кувейт - 56/0 Бахрейн - 47/0 Таїланд - 43/1 Тайвань - 40/1 Великобританія - 36/0 Австралія - 30/1 Малайзія - 29/0 Канада - 24/0 Швейцарія - 24/0 Ірак - 21/0 ОАЕ - 21/0 Норвегія - 19/0 В'єтнам - 16/0 Австрія - 15+ / 0 Швеція - 14/0 Ізраїль - 10/0 Ліван - 10/0 Макао - 10/0 Нідерланди - 10/0 Бельгія - 8+ / 0 Хорватія - 8/0 Сан-Марино - 8/1 Греція - 7/0 Еквадор - 6/0 Фінляндія - 6/0 Оман - 6/0 Індія - 5/0 Мексика - 5/0 Данія - 4/0 Пакистан - 4/0 Алжир - 3/0 Азербайджан - 3/0 Чехія - 3/0 Грузія - 3/0 Ісландія - 3/0 Філіппіни - 3/1 Катар - 3/0 Румунія - 3/0 Бразилія - 2/0 Єгипет - 2/0 Індонезія - 2/0 Португалія - 2/0 Росія - 2/0 Афганістан - 1/0 Андорра - 1/0 Вірменія - 1/0 Білорусь - 1/0 Камбоджа - 1/0 Домініканська Республіка - 1/0 Естонія - 1/0 Ірландія - 1/0 Литва - 1/0 Люксембург - 1/0 Монако - 1/0 Непал - 1/0 Нова Зеландія - 1/0 Нігерія - 1/0 Північна Македонія - 1/0 Шрі-Ланка - 1/0

Також варто відзначити, що коронавірус був виявлений на великому круїзному судні Diamond Princess (Діамантова принцеса) біля берегів Японії На ньому вірус підчепили 705 відпочиваючих з різних країн. Шестеро людей в результаті хвороби вмерли. Всі туристи і члени екіпажу Diamond Princess, у яких ознак вірусу не виявлено, були направлені на двотижневий карантин.

Раніше лікарі шокували новою заявою про коронавірус і розповіли про те, на яку відстань COVID-19 може поширюватися.