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Коронавирус добьет медиков: Комаровский взорвал сеть гневным постом

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 10:17
Коронавирус добьет медиков: Комаровский взорвал сеть гневным постом
Доктор Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский показал защиту украинских медиков от коронавируса

Доктор Евгений Комаровский, который недавно рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина, написал гневный пост в своем Facebook. В публикации известный педиатр показал, как защищены от коронавируса и инфекционных болезней украинские врачи в больницах.

"Когда все это кончится, вы, может быть, поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер. С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится", - написал Комаровский.

Он показал снимок, на котором показан полупрозрачный костюм защиты украинского медика из инфекционки. Он (костюм), судя по словам врача, не защищает совсем ни от каких вирусов.

Коронавирус добьет медиков: Комаровский взорвал сеть гневным постом

Скриншот (facebook.com/uakomar)

"Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть! Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника. А пока смотрите и наслаждайтесь. Боже, как же я этих ворюг ненавижу…" - резюмировал Комаровский и добавил: "Весь ужас еще и в том, что вы уверены: с аппаратами ИВЛ, лекарствами и тестами все, конечно же, иначе".

Отметим, что пост доктора за считанные часы собрал более 6 тыс. лайков и был перепощен около 3 тыс. раз.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал про подвиды коронавируса и дал советы.

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