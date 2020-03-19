Коронавирус добьет медиков: Комаровский взорвал сеть гневным постом

Доктор Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский показал защиту украинских медиков от коронавируса

Доктор Евгений Комаровский, который недавно рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина, написал гневный пост в своем Facebook. В публикации известный педиатр показал, как защищены от коронавируса и инфекционных болезней украинские врачи в больницах.

"Когда все это кончится, вы, может быть, поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер. С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится", - написал Комаровский.

Он показал снимок, на котором показан полупрозрачный костюм защиты украинского медика из инфекционки. Он (костюм), судя по словам врача, не защищает совсем ни от каких вирусов.

Скриншот (facebook.com/uakomar)

"Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть! Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника. А пока смотрите и наслаждайтесь. Боже, как же я этих ворюг ненавижу…" - резюмировал Комаровский и добавил: "Весь ужас еще и в том, что вы уверены: с аппаратами ИВЛ, лекарствами и тестами все, конечно же, иначе".

Отметим, что пост доктора за считанные часы собрал более 6 тыс. лайков и был перепощен около 3 тыс. раз.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал про подвиды коронавируса и дал советы.