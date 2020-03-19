ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус доб'є медиків: Комаровський підірвав мережу гнівним постом

STYLERЖиття    19.03.2020 - 10:17
Коронавірус доб'є медиків: Комаровський підірвав мережу гнівним постом
Доктор Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський показав захист українських медиків від коронавірусу

Доктор Євген Комаровський, який нещодавно розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину, написав гнівний пост у своєму Facebook. У публікації відомий педіатр показав, як захищені від коронавірусу та інфекційних хвороб українські медики в лікарнях.

"Коли все це скінчиться, ви, може, зрозумієте, що ні за які гроші не можна терміново накупити хороших лікарів і медсестер. З необхідності захисту медпрацівників я зробив спробу давати поради, але оскільки реакції на це не було, відразу зрозумів, що радника для влади з мене не вийде", - написав Комаровський.

Він показав знімок, на якому показаний напівпрозорий костюм захисту українського медика з інфекціонки. Він (костюм), судячи за словами лікаря, не захищає зовсім від жодних вірусів.

Коронавірус доб'є медиків: Комаровський підірвав мережу гнівним постом

Скріншот (facebook.com/uakomar)

"Інших попереджаю: коронавірус доб'є медиків, які ще є! Кожен мер зобов'язаний зайти в інфекційне відділення на підвладній йому території і оцінити якість засобів індивідуального захисту! З собою непогано прихопити місцевого СБУшника. А поки що дивіться і насолоджуйтеся. Боже, як же я цих злодюг ненавиджу..." - резюмував Комаровський і додав: "Весь жах ще й у тому, що ви упевнені: з апаратами ШВЛ, ліками і тестами все, звичайно ж, інакше".

Зазначимо, що пост доктора за лічені години зібрав понад 6 тис. лайків і був перепощений близько 3 тис. разів.

Раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про підвиди коронавірусу і дав поради.

Комаровський жорстко "наїхав" на протестувальників у Нових Санжарах: емоційне відео Прекрасні та дешеві препарати: Комаровський розповів про джерело кальцію
Новини України Доктор КомаровскийЄвген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся