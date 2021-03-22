Коронавирус у детей: врач назвала симптомы основные симптомы COVID-19

Медик отметила, что для коронавируса характерна не только высокая температура и кашель, но и различные желудочно-кишечные расстройства. Чаще всего такие симптомы проявляются именно у детей.

"Это не только повышение температуры, не только респираторные синдромы — одышка и все остальное. Многие дети, которые поступают в инфекционное отделение, как кишечные больные, а затем во время обследовании выясняется, что это действительно был "ковид", — рассказала Ольга Иванова.

Она призвала родителей делать тесты на COVID-19, если они заметили признаки таких расстройств у детей. Так как маленькие пациенты тоже могут переносить болезнь очень тяжело.

"Сейчас есть такой термин как "долговременный ковид", или "постковидный синдром". Наиболее опасен - "мультисистемный воспалительный синдром", которым болеют дети, и болеют тогда, когда вирус они уже не выделяют. Дети тяжелые, очень высокая лихорадка, у них поражаются практически все органы и системы — легочная, сердечная система, почки, центральная нервная система. Очень тяжелые высыпания. Чтобы родители не думали, что если это ребенок, то он только легко болеет COVID-19", - отметила медик.