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Коронавирус у детей: врач назвала симптомы основные симптомы COVID-19

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус начал очень быстро распространяться по Украине. Новые штаммы начали заражать молодежь и детей. За последние сутки было зарегистрировано 7 893 случая коронавируса, и 413 из них – дети.

Медицинский директор Черниговской областной детской больницы Ольга Иванова перечислила симптомы коронавируса у детей. Об этом сообщает "Суспильне".

Медик отметила, что для коронавируса характерна не только высокая температура и кашель, но и различные желудочно-кишечные расстройства. Чаще всего такие симптомы проявляются именно у детей.

"Это не только повышение температуры, не только респираторные синдромы — одышка и все остальное. Многие дети, которые поступают в инфекционное отделение, как кишечные больные, а затем во время обследовании выясняется, что это действительно был "ковид", — рассказала Ольга Иванова.

Она призвала родителей делать тесты на COVID-19, если они заметили признаки таких расстройств у детей. Так как маленькие пациенты тоже могут переносить болезнь очень тяжело.

"Сейчас есть такой термин как "долговременный ковид", или "постковидный синдром". Наиболее опасен - "мультисистемный воспалительный синдром", которым болеют дети, и болеют тогда, когда вирус они уже не выделяют. Дети тяжелые, очень высокая лихорадка, у них поражаются практически все органы и системы — легочная, сердечная система, почки, центральная нервная система. Очень тяжелые высыпания. Чтобы родители не думали, что если это ребенок, то он только легко болеет COVID-19", - отметила медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах от пневмонии за три дня "сгорел" 9-летний ребенок.

А также рассказывали о том, что под Винницей 3-летний малыш после COVID-19 перестал говорить и ходить. Известно, что через несколько дней после публикации малыш скончался.

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