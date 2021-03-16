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Под Винницей трехлетний малыш перестал ходить и говорить после COVID-19

Новина українською → Винницкая область, Вторник 16 марта 2021 10:57
Под Винницей трехлетний малыш перестал ходить и говорить после COVID-19 Под Винницей ребенок в критическом состоянии после коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Трехлетний мальчик Паша Лутковский, который в прошлом году стал первым ребенком в Винницкой области заболевшим коронавирусом, снова в тяжелом состоянии. Болезнь дала тяжелые осложнения - ребенок перестал ходить, говорить и есть.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Несколько месяцев реабилитации помогли малышу восстановиться - он стал реагировать на родных и брать игрушки. Недавно Паше стало хуже, "скорая" забрала его на грани жизни и смерти - у ребенка критически низкий вес и пролежни, мальчик задыхался.

Когда врачи сделали рентген, ужаснулись, детские легкие настолько поражены, что начали распадаться. Малыш на ИВЛ, и за три дня лучше ему не стало.

В прошлом году ребенок пережил клиническую смерть, после чего без сознания на аппаратах был две недели. Врачи тогда совершили чудо - Паша пришел в себя, поборов коронавирус.

Его направили на трехмесячную реабилитацию. Через месяц мальчик восстановился, и мама отказалась продолжать лечить его в больнице, забрав домой. Волонтеры собрали деньги, чтобы обследовать малыша во Львове, но мама снова отказалась - у нее кроме Паши еще четверо детей.

Семья живет в селе в 100 километрах от больницы, и не относится к неблагонадежной. Соцслужбы говорят, что дети ухожены.

Врачи надеются спасти мальчика. Дома его ждет бабушка, братья и сестры, а больше всего - его брат-близнец Петя.

Трехлетний мальчик под Винницей госпитализирован в тяжелом состоянии (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Киевской области коронавирус убил всю семью, а единственный ребенок оказался в реанимации.

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