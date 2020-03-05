Коронавірус 2020: у Китаї пацієнт одужав, а потім помер

В Китаї від коронавіруса помер пацієнт одужав (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус забрав життя пацієнта, який повністю одужав

Коронавірус COVID-2019 забрав життя жителя міста Ухань через кілька днів після того, як його виписали з лікарні. Відомо, що 36-річний чоловік на ім'я Лі Лян переніс захворювання і видужав, його виписали з лікарні.

Однак через кілька днів пацієнт знову відчув погіршення самопочуття – у нього з'явилася сухість у горлі, нудота та інші симптоми. Як розповіла дружина Лі Ляна, він заразився коронавірусом на початку лютого.

12 лютого його госпіталізували з легкими та середніми симптомами. Він отримав необхідне лікування і через два тижні лікарі виписали його з лікарні, оскільки він повністю видужав.

2 березня йому знову стало погано, і він повторно звернувся до лікарів. Чи Лян поскаржився на сухість в горлі та нудоту. Увечері 2 березня пацієнт несподівано помер. У висновку лікарів зазначено, що житель Уханя помер через коронавірус COVID-2019.

Медики даної лікарні в Ухані зазначили, що це не перший пацієнт, який звертається з повторними симптомами коронавірусу після повного одужання. В екстреному повідомленні лікарів сказано, що в лікарні почнуть проводити тести на антитіла коронавірусу всім пацієнтам, яких збираються виписувати.