Коронавирус близко: украинцы в панике "сметают" полки в аптеках

Ажиотаж в аптеках из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Из-за паники по поводу проникновения коронавируса, украинцы скупили все защитные маски и многие лекарства

В Украине готовятся принимать коронавирус 2020. В большинстве аптек и интернет-магазинов практически нет в наличии защитных масок и некоторых лекарств. Несмотря на то, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса, в Украине нарастает паника.

Вечером 18 февраля Минздрав КНР опубликовал новую, шестую предварительную версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. В ней перечислены четыре препарата для тестирования – "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Есть ли лекарства для лечения от коронавируса?

Из всех названных в китайской программе препаратов украинцам наиболее известен "Арбидол" (умифеновир). Препарат применяется как лекарство от гриппа, но в его эффективности высказываются серьезные сомнения. В частности, его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа. В Украине умифеновир производится под торговой маркой "Иммустат" фармкомпанией "Дарница". Продаются по 10 таблеток (50 или 100 мг) в упаковке. Цена варьируется от 70 до 100 грн. Также можно найти и российский арбидол - цена в районе 500 грн.

"Арбидола" у нас нет, мы его только под заказ продаем. Остального у нас никогда не было. Можно посмотреть в Интернете, может там получится найти, что ищете", - рассказал продавец одной из столичных аптек, пишет "Фокус".

Хлорохинфосфат в Украине не продается. Рибавирин (противовирусный препарат, применялся при лечении заболевших во время вспышки SARS) в Украине продается, диапазон цен составляет от 130 до 230 грн. Интерфенон (белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет) в аптеках не удалось обнаружить. То же самое касается и лопинавира/ритонавира (комбинированный противовирусный препарат, который используется для лечения инфекции, вызванной вирусом ВИЧ).

В Украине дефицит масок

В результате повышенного интереса к теме, а также из-за эпидемии гриппа, в Украине выросли цены на медицинские маски. Кроме того, они находятся в большом дефиците.

"Буквально вчера раскупили последние пять штук. Вследствие того, что есть проблемы с транспортировкой и производитель завышает цену, их стоимость повысилась с двух до пяти гривен", – сообщили в одной из аптек.

Работники других аптек столицы, узнавая цену маски у своих коллег, удивительно улыбаются.

"У нас их давно нет, все быстро раскупили, и мы не знаем, когда они снова появятся в ассортименте. Но продавали мы их по полторы, две гривны максимум", – говорит аптекарь.

В целом сейчас по столице цена на маски варьируется в диапазоне от 5 до 8 гривен.

На большинстве интернет-ресурсов, продающих респираторы и медицинские маски для лица, представленные товары отсутствуют в наличии.

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