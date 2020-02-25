Италия призвала другие страны не ограничивать передвижение своих граждан из-за коронавируса

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

По словам Джузеппе Конте, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий

Италия призвала другие государства не ограничивать передвижения итальянцев в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает ANSA.

По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

"Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости, может безопасно отправлять своих граждан по всему миру", - заверил Конте.

Отметим, по состоянию на 25 февраля, коронавирусом в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в П'ємонті и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.