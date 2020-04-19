Коронавирус при беременности: как защититься и спокойно родить малыша

Коронавирус в Украине стремительно распространяется и среди инфицированных уже очень много маленьких детей, молодых людей и беременных женщин. В ВОЗ рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 будущим матерям и нужно ли при заболевании обязательно проводить кесарево сечение.

Любые респираторные заболевания опасны для беременной женщины и ее будущего ребенка, и коронавирус тут не является исключением. Женщины должны особенно тщательно выполнять все рекомендации медиков, соблюдать карантинный режим и при первых признаках заболевания обращаться к врачам.

Беременные должны обязательно:

Часто мыть руки с мылом, и использовать антисептики на основе спирта.

Держать социальную дистанцию и по возможности избегать скопления людей.

Не дотрагиваться до глаз, носа и рта.

Практиковать дыхательную гимнастику. Во время кашля или чихания закрывать нос и рот согнутым локтем или использовать салфетку.

Если появился кашель, насморк, отдышка, температура – немедленно звонить врачу.

Если у беременной женщины есть подозрение на COVID-19, то согласно протоколам, она имеет приоритет для тестирования. На данный момент нет данных о том, может ли беременная женщина передавать коронавирус новорожденному и по данным нескольких исследований, вирус не был найден ни в околоплодных водах, ни в грудном молоке.

В ВОЗ отмечают, что кесарево сечение при родах стоит проводить только при медицинской необходимости, а также решение должно приниматься с учетом состояния здоровья женщины, потребностей и с учетом акушерских показаний.

Молодые мамы с коронавирусом могут кормить своих малышей грудным молоком, но при этом они должны соблюдать все правила гигиены: носить маску, мыть руки до и после прикосновения к ребенку, протирать и дезинфицировать поверхности, к которым они прикасались.

Если у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, то в ВОЗ не рекомендуют разделять маму и малыша. Грудное молоко ребенку будет необходимо, чтобы набраться сил и справиться с болезнью. Главное – соблюдение гигиены и по возможности, мама не должна находиться в одном помещении с ребенком, кроме периода кормления и заботы о малыше.

Если у матери с COVID-19 состояние тяжелое, то можно молоко сцеживать или использовать донорское молоко.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи рассказали об особенностях коронавируса у маленьких детей и назвали главные опасности.