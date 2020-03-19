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Опасен ли коронавирус для беременных: Супрун дала четкий ответ

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 14:34
Опасен ли коронавирус для беременных: Супрун дала четкий ответ
Уляна Супрун дала советы беременным по профилактике коронавируса (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, чем опасен коронавирус для беременных женщин

Коронавирус в Украине уже инфицировал 16 людей, двое из них умерли. Можно ли заразиться коронавирусом беременной, вопрос, который волнует женщин в положении. Бывшая и.о министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что сейчас влияние COVID-19 на беременных еще изучено не до конца, но женщины в положении находятся в группе риска. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Эксперт напомнила, что беременные должны придерживаться особых санитарных правил.

"Беременным женщинам следует избегать скоплений людей, тщательно мыть руки, иметь с собой собственное полотенце, а не пользоваться воздушными сушилками в общественных уборных, иметь с собой спиртосодержащий антисептик и обрабатывать им руки, если нет возможности их помыть, не касаться лица, рассчитываться карточкой, а не наличными деньгами. Больше ходить пешком, меньше пользоваться транспортом. В целом лучше как можно больше оставаться дома", - отметила Супрун.

Как действовать беременным, если у них есть симптомы COVID-19:

Во-первых, позвонить своему семейному доктору, если ситуация экстренная - вызывать скорую помощь.

По словам Супрун, грудное вскармливание в случае болезни у матери не запрещено. Также важно, что во время контакта с ребенком мать должна быть в защитном респираторе и иметь чистые руки. Изоляция новорожденного от матери не рекомендуется. По мнению специалистов, разумным решением является аппаратное сцеживания молока с соблюдением максимальной частоты, и вскармливание ребенка из бутылочки отцом или другим здоровым человеком.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина.

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