Пневмония может быть двух видов: ученые сделали новое заявление о коронавирусе

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Группа ученых установила, что COVID-19 способен вызвать два разных типа пневмонии

Коронавирус в Украине поразил уже более 3300 человек и более ста человек уже выздоровели. 98 человек скончались от осложнений.

Самым распространенным осложнением при коронавирусе является пневмония и новое исследование показало, что она бывает двух разных видов. Оба вида нужно отнести к разным категориям и лечить их тоже нужно по-разному.

Как отмечает группа международных ученых, оба вида пневмонии относятся к разным типам и, если их разделить и применять к ним соответствующее лечение, это поможет снизить количество летальных исходов. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ZME Science.

Международная группа врачей из Италии, Германии и Великобритании выяснила, что главное сходство пневмоний – это гипоксемия, то есть падение уровня кислорода в крови.

Два типа пневмонии от COVID-19 (Фото zmescience.com)

Однако у разных пациентов гипоксемия сопровождается разными симптомами. У некоторых больных присутствует отдышка, а у некоторых ее нет. Медики предлагают условно поделить пневмонии на два типа – L и H. Каждый тип будет иметь свои характеристики и свой протокол лечения.

Определить, к какому именно типу относится пневмония, можно только с помощью компьютерной томографии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые завили о мутации COVID-19 и на данный момент насчитывается уже несколько штаммов этого вируса. В каждой стране есть штамм, который доминирует.