Коронавирус атакует мозг: врачи назвали ужасные последствия

Коронавирус COVID-19 влияет на мозг человека. Неврологические симптомы были обнаружены врачами из США у более трети исследуемой группы пациентов. Что известно о новой опасности, которую таит штамм вируса SARS-CoV-2 - в материале Styler.

Так, последние данные медиков говорят, что 36% пациентов имели те или иные сбои в работе мозга, пишет Science Alert.

Ученые уже сейчас говорят, что коронавирус не простая респираторная инфекция - болезнь охватывает очень широкий спектр симптомов, влияя на пищеварительную систему (тошнота, диарею), работу сердца, нарушая свертываемость крови. К этим симптомам врачи добавили еще и неврологические.

В большинстве случаев эти симптомы неярко выражены, но в ряде случаев доходило и до паралича. К легким неврологическим симптомам можно отнести головную боль, головокружение, потерю вкуса и обоняния. Мышечная слабость - более тяжелый неврологический симптом, а иногда коронавирус может приводить к судорогам, галлюцинациям и даже параличу.

К примеру, у некоторых пациентов заболевших COVID-19 было сопутствующее аутоиммунное заболевание - Синдром Гийома-Барре. При таком состоянии иммунная система ошибочно атакует нервные клетки при попадании в организм инфекции. Это приводит к сильной мышечной слабости, а порой человека парализует.

Отметим, что коронавирус не единственный респираторный вирус, способный атаковать нервную систему. К примеру, грипп, корь и некоторые другие вирусы также могут поражать мозг или центральную нервную систему и вызвать неврологические заболевания.

Ранее мы писали, что врачи назвали симптомы легкого и тяжелого коронавируса, рассказав, как вовремя их распознать и обратиться к врачу.