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Названы симптомы легкого и тяжелого коронавируса: как успеть распознать

STYLERКоронавирус    27.04.2020 - 14:05
Названы симптомы легкого и тяжелого коронавируса: как успеть распознать
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус быстро перетекает из легкого состояния в среднетяжелое, а затем в тяжелое

Коронавирус COVID-19 может резко переходить от легкого течения к болезни к тяжелому, когда заболевший нуждается в срочной госпитализации, и лечение дома уже не помогает. Как вовремя определить тяжесть течения болезни - в материале Styler.

По оценкам медиков, болезнь не всегда начинается с высокой температуры, но этот симптом самый частый. При легком течении болезни у человека наблюдается температура до 38,5, кашель, слабость, боль в горле.

Когда у человека среднетяжелое состояние, температура тела может превышать 38,5 градуса. Изменяется частота дыхания - больше 22 раз дыхательных движений в минуту, проявляется одышка.

Для тяжелой формы коронавируса характерно тяжелое учащенное дыхание - больше 30 дыхательных движений в минуту. Насыщение крови кислородом сильно падает.

Отметим, что самыми распространенными по частотности симптомами болезни являются повышение температуры тела (у 90% пациентов), сухой кашель или с небольшим количеством мокроты (80%), одышка (55%).

Недавно же ученые расширили список симптомов, которыми может проявляться коронавирус. Это кроме температуры, кашля, озноба и одышки также тремор, мышечные и/или головные боли, утрата вкуса или обоняния. Все эти симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Ранее врачи из США пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может влиять на свертываемость крови, вызывая инсульты у молодых людей в возрасте 30-40 лет.

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