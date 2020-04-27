Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 27 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ежедневно фиксируется около 500 новых случаев коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине не снижает темпов распространения. Ежедневно фиксируется от 400 до полутысячи новых официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 27 апреля в стране насчитывается 8617 заболевших. За истекшие сутки подтверждение получили 492 случая заражения. Также увеличилось количество умерших от COVID-19 и составляет 209 человек. На сегодня выздоровели 840 пациентов. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава – в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 27 апреля

Черновицкая область - 1341 инфицированных. Регион продолжает лидировать по числу зараженных COVID-19 в Украине. За минувшие сутки, по данным ОГА, было зафиксировано 33 новых случая заболевания, из которых 11 человек зарегистрированы в Черновцах. Также сообщается о пяти смертях с подозрениями на коронавирус. Первое заражение в регионе и в Украине подтверждено 3 марта.

Киев - 1188 инфицированных. По сообщению мэра столицы, за последние сутки в Киеве получили подтверждение 29 новых случаев COVID-19, среди которых 5 детей, а также 10 медработников. Один случай оказался летальным. Первое подтверждение коронавируса было зарегистрировано 16 марта.

Ивано-Франковская область - 731 инфицированный. По сообщению ОГА, на сегодняшний день в регионе уже 731 человек имеет подтвержденный диагноз COVID-19. Наибольшее число зараженных в Ивано-Франковске – 194, Калушском районе – 105, Надворнянском – 100 Тисменицком районе – 58 человек. Первый случай заболевания был подтвержден 19 марта.

Тернопольская область - 607 инфицированных. Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на сегодня в регионе зафиксировано 42 новых случая коронавируса. Всего в области насчитывается 607 заболевших, наибольшее число в Монастырисском районе – 174, Кременецком – 110, Шумском – 66 и Бучатском районе – 61 человек. Первый случай COVID-19 был подтвержден 20 марта.

Киевская область - 542 инфицированных. За истекшие сутки в области коронавирус обнаружили еще у 32 человек, по данным ОГА. Наибольшее число инфицированных в количестве 196 человек зафиксировано в Киево-Святошинском районе, а в Обуховском районе коронавирус подтвержден у 96 жителей. Первый инфицированный в области появился 17 марта.

Ровненская область - 508 инфицированных. По сообщению Национальной службы здоровья, регион по количеству зараженных медиков попал в тройку лидеров по Украине. На Ровенщине коронавирус подтвердили у 138 медицинских работников. Впервые инфицирование в области было подтверждено 27 марта.

Винницкая область - 388 инфицированных. Как сообщает ОГА, по состоянию сегодня в области зарегистрировано 634 подозрения на коронавирусную инфекцию. При этом лабораторно подтверждено 388 случаев заболевания, в 219 случаях инфекция не обнаружена, еще 37 больных пока обследуются. Все больные находятся на стационарном лечении под медицинским наблюдением. Первое инфицирование в области подтвердилось 25 марта.

Житомирская область - 348 инфицированных. По данным мэрии, за последние сутки в регионе обнаружены 11 новых случаев COVID-19. Также сообщается о десяти выздоровевших людях. Первое инфицирование в области было подтверждено 12 марта.

Львовская область - 348 инфицированных. По сообщению местной ОГА, в области на сегодня лабораторно подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас в больнице лечится 99 человек, в том числе пятеро – в реанимации. Первый случай COVID-19 зафиксирован в области 20 марта.

Закарпатская область - 329 инфицированных. По информации областного лабораторного центра МЗ Украины в Ужгороде, на сегодня в Закарпатье подтверждена инфекция у 329 человек, из которых 76 – медицинские работники, 15 – дети. Также сообщается, что 30 человек выздоровели, а 7 – умерли. Первый официально подтвержденный положительный результат COVID-19 в регионе был получен 26 марта.

Кировоградская область - 323 инфицированных. За сутки в области еще 17 человек заболели коронавирусом, из них 5 – медработники. Основная вспышка заболевания выявлена в Кропивницком. Первое инфицирование в области подтвердилось 29 марта.

Днепропетровская область - 292 инфицированных. По темпам роста заболеваемости COVID-19 Днепропетровская область на сегодня лидирует в Украине. За последние сутки здесь зафиксировано 52 новых случая болезни. Впервые COVID-19 был подтвержден 19 марта.

Черкасская область - 257 инфицированных. За последние сутки в области подтвердились 8 случаев заражения. Также сообщается о трех летальных случаях от COVID-19. Умерли мужчины в возрасте 61, 64 и 81 год – у всех были сопутствующие тяжелые патологии. Впервые коронавирус был выявлен в области 22 марта.

Волынская область - 241 инфицированных. Сегодня на территории Турийского района был зафиксирован первый случай коронавируса, о чем сообщил КНП "Центр ПМСП" Турийского райсовета. Мужчина в очень тяжелом состоянии. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта

Одесская область - 220 инфицированных. По данным ОГА, в Подольске коронавирусная инфекция обнаружена у 88 человек, при этом у более 40 сотрудников двух больниц. В связи с этим в город направлены эксперты медицины катастроф и усилены карантинные меры. Первый случай заражения в регионе был подтвержден 24 марта.

Запорожская область - 182 инфицированных. В запорожском общежитии за сегодня количество больных COVID-19 возросло до 15 человек, по сообщению ОГА. Среди зараженных есть дети 10-17 лет, они в стабильном состоянии. Впервые коронавирус появился в области 25 марта.

Полтавская область - 172 инфицированных. В Кременчуге, по сообщению горсовета, зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Из них один – ребенок, 9 пациентов выздоровели, один человек умер. Первый случай COVID-19 в Полтавской области был подтвержден 27 марта.

Харьковская область - 147 инфицированных. По сообщению мэрии Харькова, за истекшие сутки в регионе появились 22 новых случаев заражения, 11 из которых выявлены в областной психиатрической больнице №1. Первое инфицирование было подтверждено в области 28 марта.

Николаевская область - 111 инфицированных. На сегодняшний день в области официально подтверждены 111 случаев заражения COVID-19. Также сообщается, что роженица из Вознесенского района, у которой подтвердился диагноз, переведена в николаевский роддом №1. Первое подтверждение коронавируса в регионе было получено 11 апреля.

Сумская область - 95 инфицированных. По сообщению и.о. директора Сумского областного лабораторного центра, в регионе на сегодняшний день вылечились более половины пациентов с диагнозом COVID-19: из 95 больных выписано 48 человек. Первое подтверждение болезни в области было получено 25 марта.

Херсонская область - 87 инфицированных. По сообщению местной ОГА, за последние сутки в области зафиксировано 8 новых случаев заражения, среди которых четверо детей. Заболела семья из 7 человек в Голопристанском районе и одна женщина медик из Олешек. Первое инфицирование на Херсонщине было обнаружено 25 марта.

Хмельницкая область - 70 инфицированных. На сегодняшний день, по сообщению ОГА, в регионе зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 16 человек выздоровели, а пять умерли. Очередной случай заражения произошел в Красиловском районе. Первое инфицирование в регионе подтвердилось 27 марта.

Черниговская область - 32 инфицированных. На Черниговщине сегодня зафиксирован третий смертельный случай от коронавируса. Умерла женщина в Прилуцкой городской больнице. Всего на сегодняшний день в области зафиксировано 33 случая заражения COVID-19, 6 пациентов выздоровели. Первый случай инфицирования в регионе был подтвержден 26 марта.

Луганская область - 29 инфицированных. За истекшие сутки число официально подтвержденных заражений возросло на одного человека. Впервые вирус в области был зафиксирован 25 марта.

Донецкая область - 29 инфицированных. По сообщению Мариупольского горсовета, в городе среди 19 медиков из областной больницы интенсивного лечения, где был обнаружен очаг COVID-19, 16 человек – местные жители. Всего на лечении в Мариуполе находится 27 человек с подтвержденным коронавирусом. В регионе коронавирус впервые был подтвержден 18 марта.