Коронавирус 2020: власти Китая сделали откровенное признание

Коронавирус 2020 - Китай признал свои ошибки (фото: РБК-Украина)

Власти Китая сделали заявление о COVID-19

Коронавирус 2020 стремительно распространяется по планете и дискуссии о том, откуда появился COVID-19, продолжаются. Китайские власти согласились расследовать появление вируса и признали, что его быстрое распространение показало ранее скрытые пробелы в системе здравоохранения.

Есть мнение, что коронавирус 2020 имеет искусственное происхождение. Однако ученые предпочитают не делать скоропостижных выводов, ведь это может повлиять на мировосприятие многих людей.

Чиновники Китая пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний и раннего оповещения эпидемий. Об этом сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и разоблачила пробелы в системе здравоохранения в борьбы с серьезными эпидемиями", - прокомментировал он.

Также отмечается, что в борьбе против распространения инфекционного заболевания среди людей нужно быть готовым к обработке и оценке достаточно больших объемов данных.

Напомним, что коронавирус поражает не только легкие. Ученые сделали важное заявление.

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