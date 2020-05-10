ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поражает не только легкие: ученые шокировали правдой о COVID-19

STYLERКоронавирус    10.05.2020 - 09:03
Поражает не только легкие: ученые шокировали правдой о COVID-19
Коронавирус 2020 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус несет серьезную опасность для здоровья

Коронавирус 2020 затронул большую часть населения Земли. Вирус крайне опасен для здоровья и может поражать клетки кишечника. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

Специалисты смогли зафиксировать процесс разрушения клеток пищеварительной системы человека, который был заражен коронавирусом. Об этом информирует Hubrecht.

Исследователи из Института Хюбрехта использовали органоид - заготовку искусственно выращенных органов. Так, в ходе эксперимента вирус быстро заразил кишечные органоиды и успешно в них размножался.

Это легко можно было увидеть с помощью микроскопии. Также они проанализировали симптомы больных коронавирусом и пришли к выводу, что примерно у трети из них появляется рвота или диарея.

Это происходит потому, что некоторые кишечные клетки активно синтезируют поверхностные белки, которые нужны SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку. На данный момент исследователям предстоит проверить, насколько опасна кишечная инфекция, вызванная коронавирусом.

Напомним, что Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.

Мы писали, в какой стране придумали карантин, необычные факты.

А также о том, когда откроются кинотеатры и начнет ходить транспорт.

Теги Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь