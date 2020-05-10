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Коронавірус 2020: влада Китаю зробила відверте зізнання

STYLERКоронавірус    10.05.2020 - 16:05
Коронавірус 2020: влада Китаю зробила відверте зізнання
Коронавірус 2020 - Китай визнав свої помилки (фото: РБК-Україна)

Влада Китаю зробила заяву про COVID-19

Коронавірус 2020 стрімко поширюється по планеті і дискусії про те, звідки з'явився COVID-19, тривають. Китайські власті погодилися розслідувати появу вірусу і визнали, що його швидке поширення показало раніше приховані прогалини в системі охорони здоров'я.

Є думка, що коронавірус 2020 має штучне походження. Проте вчені воліють не робити раптових висновків, адже це може відчутно вплинути на світогляд багатьох людей.

Чиновники Китаю пообіцяли реформувати систему профілактики інфекційних захворювань та раннього оповіщення епідемій. Про це повідомив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін.

"Епідемія коронавіруса стала значним випробуванням кваліфікації нашого уряду і викрила прогалини в системі охорони здоров'я у боротьбі з серйозними епідеміями", - прокоментував він.

Також наголошується, що в боротьбі проти поширення інфекційного захворювання серед людей потрібно бути готовим до обробки та оцінки досить великих обсягів даних.

Нагадаємо, що коронавірус вражає не тільки легені. Вчені зробили важливу заяву.

Ми писали, як українці в різних містах України готуються до ослаблення карантину, яке відбудеться 11 травня.

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Теги Новини України Коронавірус
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