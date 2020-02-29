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Коронавирус 2020: ученые называли сроки выздоровления человека

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 11:55
Коронавирус 2020: ученые называли сроки выздоровления человека
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Период выздоровления от коронавируса с момента появления первых симптомов длится около 3 недель

Китайский коронавирус лечится в течение трех недель с момента проявления первых симптомов болезни. В ВОЗ советуют выписывать пациентов после двух негативных тестов на вирус за три дня по истечении трех недель с появления симптомов.

Для полного выздоровления человеку необходимо противовирусное и симптоматическое лечение в течение 20 дней со дня появления первых симптомов. Об этом сообщил эксперт и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.

"Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - подметил эксперт.

Относительно выработки организмом иммунитета к коронавирусу ученые ничего не говорят. В ВОЗ считают, что заболевание еще не изучено полностью. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19, чтобы определить, насколько четко выполняются инструкции организации в каждом конкретном случае.

Стоит отметить, что инкубационный период при заражении коронавирусом длится около двух недель. При этом ученые фиксировали случаи проявления симптомов через 4 недели после контакта с носителем. В среднем общая длительность заболевания вместе с инкубационным периодом составляет 34 дня.

Напомним, что Супрун дала неожиданный совет о профилактике от коронавируса.

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