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Месть за коронавирус: шеф-повара ресторана уволили за плевки в еду китайцам

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 10:26
Месть за коронавирус: шеф-повара ресторана уволили за плевки в еду китайцам
Коронавирус 2020 (фото: pixabay.com)

Коронавирус вынудил шеф-повара отомстить китайцам

Коронавирус из Китая подталкивает людей на безрассудные поступки. Так, повар малайзийского пятизвездочного отеля плевал в еду китайских отдыхающих ради мести, передает портал Asia One.

Мужчина плевал в тарелки с едой из ненависти к китайцам, поскольку считал, что они виноваты в распространении коронавируса по миру. 25 февраля об этом стало известно руководству гостиницы и злоумышленника решили уволить.

От одного из клиентов поступила жалоба о том, что кулинар публиковал в своих социальных сетях злобные посты, в уоторых выражал ненависть к туристам из Китая.

Повар даже выкладывал видео, на котором запечатлены сидящие за столом китайцы. В подписи к ролику он отметил, что испытывает отвращение из-за того, что обслуживает их. А в одном из сообщений он написал, что "лучшей частью его работы были плевки в еду, которую подавали китайским клиентам".

Ранее мы писали, кто такие суперраспространители и как это связано с коронавирусом. А также о том, какие рекомендации следует соблюдать для профилактики заболевания.

Напомним, что эпидемия гриппа несет серьезную угрозу для жизни людей, поэтому в Днепре решили провести массовую дезинфекцию в общественном транспорте. Более 1 000 городских автобусов ежедневно проходят усиленную санитарную обработку.

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