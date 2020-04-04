Коронавирус 2020: из-за пандемии активизировались интернет-мошенники, как уберечься

Коронавирус 2020 делает людей уязвимыми не только в плане здоровья, но и в плане безопасности. В последнее время появляются все больше аферистов, которые пытаются нажиться путем обмана.

Количество кибератак, связанных с коронавирусом, продолжает расти. Атаки с сайтов, выдающих себя за сервисы Netflix, выросли вдвое. Об этом сообщает издание "Check Point".

"Мы наблюдаем рост числа кибератак, связанных с коронавирусом, и только за последние 2 недели их число резко возросло с нескольких сотен в день до более чем 5000 к 28 марта. В среднем ежедневно совершалось более 2600 атак", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что 84% кибератак были связаны с фишинговыми сайтами - целью аферы являлось получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям.

Мошенники начали создавать поддельные страницы и различными способами вынуждают пользователя предоставлять ту информацию, которую он использует для доступа к определенному сайту. Эту информацию злоумышленники после используют для того, чтобы получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователя.

За последние две недели было зарегистрировано более 30 тысяч новых сайтов, связанных с коронавирусом. Из которых 0,4% (131) были вредоносными и 9% (2777) были подозрительными. Потому исследователи рекомендуют анализировать информацию и быть внимательнее:

при посещении сайтов с упоминанием в домене слов "corona" или "covid";

при скачивании файлов от незнакомых пользователей;

при получении файлов по электронной почте с упоминанием о коронавирусе;

рекомендуется остерегаться "специальных предложений", например "эксклюзивных лекарств от коронавируса";

также стоит проверить, используете ли вы разные пароли для каждого приложения и каждой учетной записи.

Напомним, что в Украине мошенники используют коронавирус для новой схемы обмана.

Мы писали, что в Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.