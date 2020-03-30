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В Украине мошенники используют коронавирус для новой схемы обмана

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 10:07
В Украине мошенники используют коронавирус для новой схемы обмана
Мошенники придумали новую схему обмана (Коллаж РБК-Украина)

Наглые мошенники обманывают украинцев, пользуясь эпидемией коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал уже 475 человек, но для кого-то это является отличным способом нажиться на доверии людей. Так, например, мошенники используют эпидемию COVID-19 для обмана украинцев. Аферисты разработали специальные вредоносные программы, сайты, которые воруют персональные данные и используют их для того, чтобы снять деньги с банковских карточек.

Схема мошенников простая: в начале они входят в доверие к людям и рассказывают им по телефону, что их близкий человек находится на карантине или в обсервации и ему нужна денежная помощь. Потом просят перевести человека деньги на карту, говоря, что, если хотите увидите своего родственника - переводите деньги.,

В этот момент сам родственник может спокойно находиться дома, даже не подозревая, что за него требуют денежную сумму.

Напомним, что в Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.

Также сообщается о попытках преступников попасть в квартиру пенсионеров, они представляются работниками специальных фондов, которые якобы хотят материально помочь пенсионерам.

В Украине из-за карантина активизировались мошенники: что нужно знать Мошенники придумали новую схему обмана для пенсионеров: в чем суть
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