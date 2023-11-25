У королівській родині горе. Серце Чарльза III розбите через втрату

Що відомо

Леді Пенн, також відома як Прю, померла у віці 97 років. Вона була фрейліною покійного монарха.

Її чоловік Ерік Пенн був колишнім контролером офісу лорда-камергера. Це вища посада Королівського двору Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. До обов'язків лорда-камергера входить забезпечення життя і діяльності Суверена Сполученого Королівства.

Прю Пенн стала близькою довіреною особою королівської сім'ї. Її та Єлизавету часто помічали за вечерями чи спільними прогулянками. Так, наприклад, у 2016 році їх помітили на святкування 90-річчя Прю в ресторані Mayfair Bellamys.

"Я пам'ятаю, як пішла з нею та принцом Філіпом у нічний клуб на Лестер-сквер під назвою The 400, це було найкраще місце. Ми випили, щось поїли, потанцювали. Вона любила робити звичайні речі, які роблять у молодості", - розповідала пізніше Пенн про свою подругу.

Близька подруга королівської родини Прю Пенн померла у віці 97 років (фото: express.co.uk)

Вона також була близьким товаришем короля Чарльза.

Коли Чарльз став королем, вона так висловилася про його вступ на престол: "Ви помітили, як наш новий суверен виріс за одну ніч? Кожен дюйм він має вигляд короля".

Нагадаємо, що королева Об'єднаного Королівства Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Вона правила 70 років і сім місяців, що є найдовше з усіх британських монархів.

Її наступником став син принц Чарльз III. У своєму попередньому статусі він також пробув найдовше серед усіх монархів: з липня 1958 до травня 2023 року.