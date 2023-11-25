В королевской семье горе. Сердце Чарльза III разбито из-за потери

Что известно

Леди Пенн, также известная как Прю, умерла в возрасте 97 лет. Она была фрейлиной покойного монарха.

Ее муж Эрик Пенн был бывшим контролером офиса лорда-камергера. Это высший пост Королевского двора Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В обязанности лорда-камергера входит обеспечение жизни и деятельности Суверена Соединенного Королевства.

Прю Пенн стала близким доверенным лицом королевской семьи. Ее и Елизавету часто замечали за ужинами или совместными прогулками. Так, например, в 2016 году они были замечены на празднование 90-летия Прю в ресторане Mayfair Bellamys.

"Я помню, как пошла с ней и принцем Филиппом в ночной клуб на Лестер-сквер под названием The 400, это было лучшее место. Мы выпили, поели, потанцевали. Она любила делать обычные вещи, которые делают в молодости", - рассказывала позже Пенн о своей подруге.

Близкая подруга королевской семьи Прю Пенн умерла в возрасте 97 лет (фото: express.co.uk)

Она также была близким товарищем короля Чарльза.

Когда Чарльз стал королем, она так высказалась о его вступлении на престол: "Вы заметили, как наш новый суверен вырос за одну ночь? Каждый дюйм он выглядит как король".

Напомним, что королева Соединенного Королевства Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Она правила 70 лет и семь месяцев, что является самым длинным сроком из всех британских монархов.

Ее преемником стал сын принц Чарльз III. В своем предыдущем статусе он также пробыл дольше всех монархов: с июля 1958 до мая 2023 года.