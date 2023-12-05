UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Королівський новорічний салат: як приготувати ідеальну страву на свято

Як приготувати святковий салат "Королівський" (фото: prosti-recepty.com)
Автор: Анна Шиканова

Ще трохи й українці почнуть готуватися до зимових свят та накривати столи з різними смаколиками. А кулінари вже потроху збирають рецепти страв, якими будуть дивувати своїх рідних та гостей. І найпопулярніша страва - це салат.

Як приготувати королівський салат, який стане заміною традиційного Олів'є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Яловичина варена - 500 г
  • Огірки мариновані - 7 шт.
  • Яйця варені - 6 шт.
  • Волоські горіхи - 200 г
  • Болгарський перець - 1 шт.
  • Білок вареного яйця - 1 шт.
  • Майонез - 200 г
  • Кріп - гілочки

Як приготувати королівський салат

Яловичину варимо у підсоленій воді не менше 5 годин. Готове м'ясо нарізаємо на маленькі шматочки та ділимо їх на дві частини.

Беремо кондитерське кільце або форму для салату. Одну частину м'яса викладаємо першим шаром, змащуємо шар сіточкою майонезу.

Нарізаємо мариновані огірки дрібними кубиками. Половину огірків викладаємо другим шаром поверх м'яса. За бажанням можна дрібно нарізати пару зубчиків часнику та додати до огірків. Змащуємо шар сіточкою з майонезу.

3 очищених варених яйця нарізаємо дрібним кубиком, викладаємо ними третій шар. Змащуємо майонезом.

Четвертий шар - м'ясо, потім огірки та яйця. Горіхи подрібнюємо та посипаємо верхівку салату. Болгарський перець використовуємо для прикраси зверху.

Готовий салат ставимо на 2-3 години у холодильник для просочування. З білка створюємо квіточку, подрібнюємо у крихту жовток. Кладемо у центр салату кільце з перцю, на кільце квіточку з білка, у квіточку насипаємо жовток.

Решта перцю ріжемо як пелюстки, а кріп використовуємо як гілочки квітки.

Королівський салат для свята (скриншот)

Раніше ми писали про те, як приготувати шикарний салат "Граф".

А ще давали три рецепти салатів, які можна приготувати до святкового столу.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування стравсалатирецепт рік