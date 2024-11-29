"Королівський" львівський сирник: рецепт вишуканого українського десерту, який неможливо забути

Львівський сирник нагадує чизкейк - в цьому десерті поєднана ніжна сирна начинка та шоколадна глазур. Для цікавого смаку до сирника додають родзинки, мак та апельсинову цедру, що робить десерт по-королівськи вишуканим.

Про те, як готувати смачний десерт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для львівського сирника

Для того, щоб приготувати розкішний львівський сирник, необхідні ці продукти:

сир кисломолочний (жирність 5%) - 550 г

яйця - 3 шт.

масло - 60 г

манка - 30 г

цукор - 90 г

ванільний цукор - 10 г

молочний шоколад - 150 г

мак - 70 г

родзинки - 70 г

цедра апельсина або лимона - до смаку

олія - 1,5 ст. л.

Як готувати львівський сирник

Спочатку підготуйте начинку для львівського сирника. Для цього потрібно залити родзинки окропом на 5 хвилин. Мак потрібно пересипати в каструлю, залити окропом, після чого проварити протягом 15-20 хвилин.

Для приготування основної частини львівського сирника, кисломолочний сир потрібно поєднати з яйцями і перебити в однорідну масу за допомогою блендера. Важливо, щоб сир був якомога жирнішим.

Всипте в сирну масу манку, додайте звичайний та ванільний цукор, а також цедру до смаку. Розтопіть масло до стану рідини, а потім влийте інгредієнт до сирної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Злийте з маку рідину за допомогою сита, та змішайте інгредієнт з 4 ст. л. сирної маси. До більшої частини сиру додайте родзинки, попередньо зливши з них воду.

Форму для випікання змастіть маслом. Рекомендують брати невеликий посуд, наприклад, 25х10 см, так сирник буде гарнішим. Спочатку вилийте в форму сирну масу з родзинками, розрівняйте поверхню шпателем. Наступним шаром вилийте сирну масу з маком, також розрівнявши поверхню.

Випікайте львівський сирник протягом 60 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Коли десерт повністю охолоне, обережно дістаньте його з форми, переклавши маковим шаром донизу.

Для приготування глазурі розтопіть шоколад з олією на водяній бані. Полийте глазур'ю сирник з кожного боку, а потім переставте в холодильник для застигання. Коли глазур буде твердою - можна нарізати львівський сирник на шматочки та пригощатися.