Королівський кіш із салом від Марка Фланагана: як приготувати фірмову страву британської коронації

Королівська церемонія відбулася у Великій Британії 6 травня. Король Чарльз III офіційно зійшов на престол після матері, королеви Єлизавети II. Усі урочисті заходи відбулися у Вестмінстерському абатстві та серед 2 тисяч гостей були також представники України – перша леді Олена Зеленська.
Основною стравою на банкеті на честь коронації став королівський кіш від особистого кухаря короля Марка Фланагана. Як його приготувати – читайте у матеріалі нижче.
Кіш – це відкритий пиріг з різними начинками. Він універсальний та зручний – його можна розділити на порції, інгредієнти недорогі та можна врахувати різні смаки гостей.
І за потреби – такий пиріг можна легко адаптувати під різні дієтичні обмеження.
Для начинки:
Борошно та сіль потрібно просіяти в миску, натерти масло та сало, перемішати, поступово додавати молоко та вимішувати до отримання тесту пісочної структури. Коли тісто буде готове – накрийте миску та поставте в холодильник на 30-45 хвилин.
Далі тісто потрібно розкачати на підготовленій поверхні. Розкачувати потрібно у форму кола, більшого, ніж форма для кішу і не менше 5 мм завтовшки.
Тісто потрібно скласти у форму та відправити ще на півгодини до холодильника. Потім розігріти духовку до 190 градусів і поставити туди основу на 15 хвилин. Потім потрібно зменшити температуру до 160 градусів.
Поки готується корж, займіться начинкою. Змішайте молоко, збиті вершки та яйця. Потім додайте туди спеції – естрагон, сіль та перець.
На готовий корж викладайте шпинат, квасолю та половину сиру. Залийте сумішшю з яєць, молока та вершків. Сир, що залишився, насипте зверху. Випікати королівський кіш потрібно 20-25 хвилин - доки центр не стане рум'яним.
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