Королівські місця Європи: де можна відвідати діючі резиденції монархів

Букінгемський палац, Велика Британія

Букінгемський палац у Лондоні є офіційною резиденцією британського монарха і головним символом королівської влади. Тут король Чарльз III проводить офіційні прийоми, аудієнції та державні заходи. Палац має 775 кімнат, включаючи офіційні зали, в яких монарх приймає гостей з усього світу.

Щоліта частина палацу відкривається для відвідувачів, які можуть побачити Тронну залу, Галерею картин і Королівський сад. Щодня перед палацом проводиться урочиста зміна варти - традиція, яка приваблює тисячі туристів. Це місце є втіленням британської монархії у всій її величі та стабільності.

Букінгемський палац (фото: Вікіпедія)

Амалієнборг, Данія

Амалієнборг у Копенгагені - це не лише архітектурна перлина, а й діючий дім для королеви Данії Маргрете II. Комплекс складається з чотирьох однакових палаців, кожен із яких має свою історію та функцію.

Королева мешкає в одному з них, а решта використовується для офіційних заходів та прийомів. Щодня на площі перед замком проходить зміна королівської варти - яскраве видовище, яке збирає туристів.

Частина комплексу відкрита для відвідувачів: у музеї палацу можна побачити королівські інтер’єри та дізнатися більше про життя данських монархів. Амалієнборг є уособленням скандинавської елегантності та збережених традицій.

Амалієнборг (фото: Вікіпедія)

Королівський палац у Мадриді, Іспанія

Королівський палац у Мадриді - найбільша діюча королівська резиденція у світі. Хоча король Філіп VI та його родина живуть у меншому палаці Сарсуела, цей палац використовується для офіційних церемоній. Палац має понад 3 000 кімнат, і частина з них доступна для туристів.

Найбільш вражаючі зали - це Тронна зала, Зала колон і Королівська каплиця. Окрім офіційних заходів, тут проходять важливі державні події, такі як прийоми іноземних делегацій. Відвідання палацу - це можливість поринути у велич іспанської монархії та побачити унікальні королівські скарби.

Королівський палац у Мадриді (фото: Вікіпедія)

Палац князя Монако

Палац у Монако є офіційною резиденцією князя Альбера II та його родини. Ця будівля поєднує у собі історію та сучасність, адже використовується як для життя, так і для офіційних подій. Частина палацу відкрита для туристів: вони можуть побачити розкішні зали з фресками XVII століття,

Тронну залу та панорамний вид на Монако. Щодня о 11:55 на площі перед палацом проходить зміна варти, яка стала популярною туристичною атракцією. Князь Альбер II часто бере участь у подіях, що проводяться у палаці, зберігаючи тісний зв’язок із громадою.

Палац князя Монако (фото: Вікіпедія)

Палац Дроттнінгхольм, Швеція

Дроттнінгхольм, розташований неподалік від Стокгольма, є постійною резиденцією короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії. Цей палац входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі та історичній цінності.

Частина палацу відкрита для відвідувачів, які можуть побачити королівські зали, театр XVIII століття та бароковий сад. Палац також використовується для проведення державних прийомів та інших важливих подій. Навколо розташовані мальовничі парки, які створюють ідеальне місце для прогулянок.

Палац Дроттнінгхольм (фото: Вікіпедія)

Лакенський замок, Бельгія

Лакенський замок у Брюсселі є офіційним домом короля Бельгії Філіпа та його сім’ї. Замок оточений великим парком, у якому розташовані Королівські теплиці - унікальний комплекс із сотнями рослин із усього світу.

Хоча сам замок закритий для публіки, теплиці відкривають свої двері для відвідувачів у весняний період. Замок використовується для проведення державних прийомів, аудієнцій та інших офіційних заходів. Окрім того, королівська родина підтримує активну громадську діяльність, що додає місцю значення для бельгійців.

Лакенський замок (фото: Вікіпедія)