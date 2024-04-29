Королівські клумби: садівник Чарльза III назвав три найкращі рослини для буйного цвіту

Королівський садівник Джек Стоукс розповів про рослини, які прикрасять клумби, але при цьому не будуть дуже вибагливими та дорогими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun .

Гортензія Анабель

За словами садівника, ця рослина добре приживається та не дуже вибаглива. До того ж гортензія швидко росте та легко прикриє усі порожні місця на клумбі.

Ця рослина буде тішити вас великими білими квітами. Окрім цього, зазначає королівський садівник, ви завжди зможете подарувати гостям букет гортензій, адже гілок буде чимало. За словами Стоукса, це дуже витончено та красиво.

Що посадити на клумбі (ілюстрація: freepik.com)

Лаванда

Ця рослина не потребує особливого догляду та постійного поливу. Також вона чудово пахне й "приманює" у сад бджіл, що важливо для запилення. Лаванда має витончений вигляд та вдало доповнить будь-яку клумбу.

"І якщо ви посадите її у правильне місце - не надто вологе, але гарне та сонячне, - вона буде дійсно добре рости для вас рік за роком. Є так багато різних сортів, і вони завжди виглядають чудово влітку", - вважає садівник.

Які квіти швидко ростуть (ілюстрація: freepik.com)

Клематис

За словами Стоукса, він завжди рекомендує цю рослину тим, хто хоче красивий сад та ефектні клумби. Вона швидко "заплітає" паркани та стіни, до того ж гарно квітне.

Садівник радить звернути уваги на білі чи рожеві клематиси. Вони стануть прикрасою ваших клумб, але при цьому не дуже сильно вдарять по гаманцю.

Як росте клематис (ілюстрація: freepik.com)