Королевские клумбы: садовник Чарльза III назвал три лучших растения для буйного цветения

Королевский садовник Джек Стоукс рассказал о растениях, которые украсят клумбы, но при этом не будут очень привередливыми и дорогими.

Гортензия Анабель

По словам садовника, это растение хорошо приживается и не очень привередливо. К тому же, гортензия быстро растет и легко прикроет все пустые места на клумбе.

Это растение будет радовать вас большими белыми цветами. Кроме того, отмечает королевский садовник, вы всегда сможете подарить гостям букет гортензий, ведь веток будет немало. По словам Стоукса, это очень изящно и красиво.

Что посадить на клумбе (иллюстрация: freepik.com)

Лаванда

Это растение не нуждается в особом уходе и постоянном поливе. Также оно прекрасно пахнет и приманивает в сад пчел, что важно для опыления. Лаванда выглядит изящно и удачно дополнит любую клумбу.

"И если вы посадите ее в правильное место - не слишком влажное, но хорошее и солнечное, - она будет действительно хорошо расти для вас год за годом. Существует так много разных сортов, и они всегда выглядят прекрасно летом", - считает садовник.

Какие цветы быстро растут (иллюстрация: freepik.com)

Клематис

По словам Стоукса, он всегда рекомендует это растение тем, кто хочет красивый сад и эффектные клумбы. Оно быстро "заплетает" заборы и стены, к тому же красиво цветет.

Садовод советует обратить внимание на белые или розовые клематисы. Они станут украшением ваших клумб, но при этом не сильно ударят по кошельку.

Как растет клематис (иллюстрация: freepik.com)