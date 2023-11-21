Не королівська справа? Як у Букінгемському палаці економлять кошти на кожній дрібниці

Опалювати тільки одну кімнату

За життя королева Єлизавета радила обігрівати лише одну кімнату за допомогою електричного каміна. Такі пристрої вже помічали в королівському палаці всередині звичайних камінів.

Навіть якщо в Букінгемський палац чи замок Балморал приїдуть іноземні гості, обігріватимуть тільки одне приміщення.

Така методика має сенс, якщо кімната справді невелика, а не займає половину будинку, та добре ізольована, щоб не випускати тепло назовні.

Не викидайте обгортковий папір

Історик Кейт Вільямс розповіла у своїй книзі "Молода Єлизавета: створення нашої королеви", що вона зберігала обгортковий папір і стрічки від подарунків, які їй раніше дарували.

Тоді наступного року Єлизавета могла зекономити на пакуванні.

Крім того, у королівській родині існує правило: робити недорогі та жартівливі подарунки.

Будьте фанатом IKEA

У 2018 році принц Вільям і Кейт розповіли, що у спальнях принца Джорджа та принцеси Шарлотти стояли меблі від IKEA. Ця продукція є значно дешевшою порівняно з меблями з дорого дерева та з коштовним оздобленням.

Під час відвідування Національного музею архітектури та дизайну в Стокгольмі подружжя зізналося керівникові відділу дизайну IKEA, що вони фанати цієї мережі.

Вимикайте світло

Попри свій титул королева Єлизавета ніколи не забувала вимкнути світло у кімнаті та навіть ходила коридорами палацу, щоб зробити це.

У Букінгемському палаці близько 40 000 лампочок, тож вона подбала про те, щоб електроенергія не витрачалася даремно.

Відомо також, що королева розвісила в палаці таблички з написом: "Звертаємо увагу всіх членів персоналу на необхідність вимкнути непотрібне світло. За наказом хазяїна".

Кожна дрібниця має значення

Члени королівської сім'ї є великими прихильниками того, щоб не викидати їжу даремно.

Шеф-кухар палацу до 2000 року Керолін Робб розповіла, що Чарльз наполягав на тому, щоб йому подавали стільки їжі, скільки він хотів би з'їсти. Це робили для того, щоб не було залишків.

Якщо після однієї вечері щось залишалося, тоді наступного разу із цих залишків готували нову страву, щоб не викидати